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奇蹟康復︱小予恩母再度懷孕弟弟患心臟病已根治　父母曾想終止懷孕

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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小予恩弟弟上月出生患先天心臟病已根治，父母曾想過終止懷孕！

【小予恩/小予恩弟弟/先天性膽管閉塞/心臟病/心臟移植/初生嬰兒】5歲女童小予恩曾因先天性膽管閉塞，於2017年12月在瑪麗醫院接受肝臟手術，手術後她的心跳及呼吸一度停頓，一直留院，最終於2022年離世。小予恩父親近日於社交平台發文，透露今年初太太再度懷孕，惟在產檢中醫生發現胎兒心臟異常，疑似先天性心臟病，令夫妻倆感到十分沮喪，由於不希望第二個孩子同樣面對大手術，因此他們一度考慮終止懷孕，幸而弟弟出生後接受了一次手術，恢復情況相當理想，並在出生第10日便順利出院回家，夫妻感到相當欣慰。

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小予恩｜疑患似先天性心臟病

小予恩父親在本月（13日）在FB發文，分享這年間奇妙的經歷，他指自兩年前小予恩離開了，他和太太處理完後事，便重新展開新生活。今年初，太太再度懷孕，起初一切似乎順利，懷孕4個月做產檢時，婦科醫生發現胎兒心臟有異常，疑似先天性心臟病，但因胎兒太細未能確定。「那一刻我們十分失落，希望是醫生搞錯了。」

【生命鬥士】小予恩抗病奮戰5年多後離世　家人悲痛「永遠愛她」

小予恩｜父憶述「胎兒一直很活躍，怎麼可能有心臟病呢？」

懷孕第6個月時，他們去了兩間醫院照超聲波，同樣發現胎兒心室有缺漏、心臟主動脈狹窄，出生後馬上做手術是避免不了。而醫生指出更壞情況可能是左心發育不良，這症狀出生後要至少做3次心臟手術，長大後需要接受心臟移植才能活命！因要面對多次手術及心移植，風險極高，醫生一般會建議終止懷孕，但胎兒仍在生長中，所以醫生亦建議他們繼續觀察及做基因測試。

「我們起初不相信胎兒有心臟病，因為胎兒一直很活躍、胎動頻繁，怎麼可能有心臟病呢？」醫生解釋胎兒在肚裏是靠媽媽供血，當出生後就要靠自己心臟供血，如不及時接受手術，寶寶很快會死亡。面對如此艱難的抉擇，夫妻倆心中充滿了掙扎。

但予恩媽媽很快作出決定，坦言若確診為嚴重病症，她希望能夠終止懷孕，「不想第二個孩子出生就要同樣面對大手術、病痛折磨、甚至再有醫療失誤！太太無法接受再次看著孩子在眼前死去，而什麼都做不到。」

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小予恩｜父母：「我們萬分不願就這樣放棄BB」

懷孕第7個月，這對夫妻再次面臨艱難的選擇。「我們萬分不願就這樣放棄BB，親生骨肉、一個小生命，但想到BB出世後要面對未知的磨難和痛苦，我們打算在7月某個星期五入院做中止懷孕手術。」在這之前他們見了另一位心臟外科教授，教授亦建議繼續觀察胎兒生長，真的不行才放棄。他們最終決定把一切交給上帝，並每天為孩子祈禱。

【生命鬥士】患先天性膽管閉塞病情惡化命危　5歲小予恩肝衰竭家人盼度過危險期

當懷孕進入第8個月，醫生的檢查結果讓他們感到振奮，排除了最壞的情況，並表示有8成機會只需進行一次手術就能成功。這一消息如同曙光照進他們的心中，讓他們重新燃起了希望。在生產前一天，醫生告知他們，孩子出生後將立即轉院進行手術，轉院過程是有風險，亦曾有些孩子等不到上手術台。

「BB出世後，太太只看BB一眼就要分開，產科醫生神情凝重跟我說是個男嬰，核對資料後就馬上把BB送走了。」父親在等待中默默祈禱，希望孩子能夠平安度過手術，「我當刻心情激動，在等待轉院間期，手機忽然彈出予恩照片，我就跟予恩說請你向天父祈求，讓你弟弟能活下去，不要咁快去見你。在最無能為力既時候，只能相信和依靠祂！」

小予恩｜手術成功病患已根治

儘管出生後需要立即轉院進行手術，但小弟弟的情況穩定，「能堅持到第4日，讓醫生團隊有足夠準備做這大手術，手術前醫生說做這手術體重至少要3kg，但BB只有2.44kg屬於高危，有可能捱唔住落唔到手術台，而且因身體太小，手術中容易令心電傳導系統受損，就要一世安裝心臟起搏器。」經過6小時手術，醫生告訴他們手術很成功，病患已根治，心臟亦沒有受損！

5歲女童小予恩不敵病魔於2022年離世。（FB圖片）

小予恩｜BB恢復出奇的好 第10天便能出院回家

父親指出術後72小時內尤其當天晚上是最關鍵時刻，「BB恢復出奇的好，幾天後就撤下呼吸機離開ICU，我們這時才可以見BB。一般術後恢復時間需要2-3星期，但BB到第10日就能出院回家了。」術後的恢復期中，孩子的情況穩定，最終在第10天便能出院回家。

予恩的父母感謝所有在他們艱難時期伸出援手的朋友和醫護人員，他們希望弟弟能夠延續姐姐的光芒，成為社會的貢獻者。

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