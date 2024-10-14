遊日中伏︱森美夫婦預訂大阪酒店失效險瞓街 旅遊網站訂房兩招自保【附熱線】

▲ 藝人森美日前跟太太到日本旅行

藝人森美日前跟太太到日本旅行，他卻在IG拍片片表示遇上小意外，事緣透過酒店網站訂好的酒店，到步後才被告知酒店方面沒有收到訂單，無法提供房間，森美爭議不果，唯有漏夜兩夫婦四出撲房，幸而最後在朋友幫忙下，終於找到大阪當時唯一的房間，不用在街上過夜。

相信不少人去旅行，都經常會在各大酒店訂票網站訂房，因為可以對比不同酒店價格，一般來說，預訂後到達目的地後，只要跟酒店接待處提供姓名、旅行證件或確認信息便可，但意外就是意外，所以出行前始終要做好應急準備。

▲ 最後在朋友幫忙下，終於找到大阪當時唯一的房間。

出發前，如果成功透過各大酒店訂購網站付款後，都會收到網站的確認電郵，內有訂房日期時間、個人資料及確認編號，此確認電郵便是憑證，最好把電郵截圖儲存或列印。

而確認電郵一般也有提供客戶熱線電話，若事前有何需要查詢、要求或跟進，都可致電熱線。

▲ 切記保留訂房確認編號。

若到步後對預訂酒店有疑問，如房間不是預訂的那一間，都可透過致電熱線（當然須用上IDD或網絡數據）。

另外，預訂後也可以再向已預訂的酒店發出電郵，要求提供酒店方的確認信息，以策萬全。

現時熱門的酒店訂購網站及查詢方法/熱線包括：

Trip.com

聯絡電話：（香港）30023252 /+852 3008 3268

（台灣）+886 2 7703 9088

（南韓）+82 2 6917 8777

（日本）+81 3 6890 8596



Hotel.com

客戶服務熱線3077 4969。服務時間為09:00 - 21:00

Expedia智遊網

致電Expedia客戶服務支援團隊3077 4857 (直線) 或+852 3077 4857 (海外)

Agoda

香港：+852 3071 1201

中國：+86 4008 218 877

台灣：+886 2 7750 7701

日本：+81 3 5767 9333

韓國：+82 7 0478 44366

英國：+44 20 3027 7900

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