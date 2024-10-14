親子自助餐｜香港嘉里酒店自助餐買一送一優惠　人均$251起歎長腳蟹/飛驒牛/和牛牛舌

▲ 香港嘉里酒店自助餐買一送一優惠。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/香港嘉里酒店/Buffet/酒店/美食優惠/靚媽精明眼】又有超抵自助餐優惠！香港嘉里酒店推出全新「味遊日本之旅」自助晚餐，10月14日中午12時起經KKday訂購，享有買一送一優惠，人均低至$386，任食長腳蟹、飛驒牛壽喜燒、和牛牛舌等。另設自助午餐、自助早午餐，每位只需$228起，最適合一家大細聚會，即睇詳情！

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自助餐優惠｜香港嘉里酒店自助餐買一送一

香港嘉里酒店全新「味遊日本之旅」自助晚餐，呈獻超過40款日式美食，精選推介包括長腳蟹、青口、日式刺身等，熱葷有和牛牛舌、飛驒牛壽喜燒、日式鰻魚丼、浜燒扇貝，星期五至日及公眾假期特別供應波士頓龍蝦、日式磯煮鮑魚、柚子鮟鱇魚肝、原片飛驒牛、日式和牛漢堡扒、飛驒牛壽司，並可無限暢飲精選日式清酒。

餐廳亦設自助午餐，供應多款冰鎮海鮮，包括括麵包蟹、大蝦、海螺或蜆及青口等，自助早午餐更提供長腳蟹。

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自助餐優惠｜香港嘉里酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：10月14日12:00至10月20日23:59

用餐日期：10月15日至11月30日

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號3樓Big Bay Café大灣咖啡廳

【KKday 買一送一】「味遊日本之旅」自助晚餐

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $850/2位，平均$425/位（原價$1,558/2位）

星期五至日及公眾假期 $970/2位，平均$485/位（原價$1,778/2位）

*星期五至日及公眾假期特設無限暢飲日式清酒

預訂網站：【按此連結】

【KKday 買一送一】國際美饌自助午餐，連汽水、果汁、咖啡及茶無限暢飲

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至五 $502/2 位，平均$251/位（原價$920/2位）

預訂網站：【按此連結】

【KKday 買一送一】國際美饌自助早午餐，連氣泡酒、紅白酒、汽水、果汁、咖啡及茶無限暢飲

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期六日及公眾假期 $718/2位，平均$359/位（原價$1,316/2位）

預訂網站：【按此連結】

（以上價格包括原價加一服務費）

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