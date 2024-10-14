親子自助餐｜香港嘉里酒店自助餐買一送一優惠 人均$251起歎長腳蟹/飛驒牛/和牛牛舌
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【自助餐優惠/自助餐買一送一/香港嘉里酒店/Buffet/酒店/美食優惠/靚媽精明眼】又有超抵自助餐優惠！香港嘉里酒店推出全新「味遊日本之旅」自助晚餐，10月14日中午12時起經KKday訂購，享有買一送一優惠，人均低至$386，任食長腳蟹、飛驒牛壽喜燒、和牛牛舌等。另設自助午餐、自助早午餐，每位只需$228起，最適合一家大細聚會，即睇詳情！
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自助餐優惠｜香港嘉里酒店自助餐買一送一
香港嘉里酒店全新「味遊日本之旅」自助晚餐，呈獻超過40款日式美食，精選推介包括長腳蟹、青口、日式刺身等，熱葷有和牛牛舌、飛驒牛壽喜燒、日式鰻魚丼、浜燒扇貝，星期五至日及公眾假期特別供應波士頓龍蝦、日式磯煮鮑魚、柚子鮟鱇魚肝、原片飛驒牛、日式和牛漢堡扒、飛驒牛壽司，並可無限暢飲精選日式清酒。
餐廳亦設自助午餐，供應多款冰鎮海鮮，包括括麵包蟹、大蝦、海螺或蜆及青口等，自助早午餐更提供長腳蟹。
自助餐優惠｜香港嘉里酒店自助餐優惠詳情
預訂日期：10月14日12:00至10月20日23:59
用餐日期：10月15日至11月30日
地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號3樓Big Bay Café大灣咖啡廳
【KKday 買一送一】「味遊日本之旅」自助晚餐
用餐時間：18:00 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $850/2位，平均$425/位（原價$1,558/2位）
星期五至日及公眾假期 $970/2位，平均$485/位（原價$1,778/2位）
*星期五至日及公眾假期特設無限暢飲日式清酒
預訂網站：【按此連結】
【KKday 買一送一】國際美饌自助午餐，連汽水、果汁、咖啡及茶無限暢飲
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至五 $502/2 位，平均$251/位（原價$920/2位）
預訂網站：【按此連結】
【KKday 買一送一】國際美饌自助早午餐，連氣泡酒、紅白酒、汽水、果汁、咖啡及茶無限暢飲
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期六日及公眾假期 $718/2位，平均$359/位（原價$1,316/2位）
預訂網站：【按此連結】
（以上價格包括原價加一服務費）
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