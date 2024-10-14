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水上樂園｜海洋公園水上樂園10.15起休園維修料明年夏季重開　全年證會籍自動延長

社會

發布時間： 7 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

海洋公園水上樂園在10月15日起休園維修，預料明年夏季重開。

海洋公園水上樂園日前宣布，將於周二（10月15日）起「季節性休園」，期間會進行保養工程，其後將於明年夏季重新開放，日期將適時公布。

園方在官網表示，於水上樂園季節性休園期間受影響的未使用入場門票使用日期，將延長至2025年7月31日，訪客屆時可帶同上述未使用之門票入場。

大熊貓｜海洋公園：安安可可每日定時用膳4次　進食廣東竹比例升至7成

海洋公園水上樂園將於周二（10月15日）起「季節性休園」。（資料圖片）

水上樂園丨會籍延長

至於已購買水上樂園全年證的「Go Splash」和「Go Splash Lite」會籍持有人，如會籍於2024年10月14日之後到期，將因應是次影響的天數作延長，並將透過電子郵件通知；不收取電子郵件通訊的會員，可登入網站會員帳戶以查看修改後的到期日期。

海洋公園水上樂園官方網頁原本介紹為「亞洲首個全年、全天候」的臨海水上樂園。海洋公園上周回覆傳媒查詢時解釋，水上樂園經過差不多3年持續營運，今年冬季休園將方便做大規模保養工程，以維持最佳狀態，又形容水上設施每年一段時間暫停開放，在世界各地是常見做法。

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