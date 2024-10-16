親子旅遊｜少女搭廉航遭無家教男童狂踢椅背　父代女出頭1個討厭舉動反獲讚

▲ 少女搭廉航遭無家教男童狂踢椅背，父親代女出頭，做出1個討厭舉動反獲讚。

【親子旅遊/飛機踢椅背/廉航椅背爭執】上月內地女生搭國泰航空時因調整椅背問題，遭後排一對港人夫婦滋擾及辱罵的事件弄得沸沸揚揚，近日一名14歲少女也在社交媒體Reddit分享一次不愉快的飛行經歷。少女與父親乘搭凌晨廉航從印度回國，豈料後座男孩不斷踢椅背，男孩的「極品」父母並無出聲阻止，導致少女一直無法睡覺。結果少女的父親做一個平時一定會惹人厭的舉動，一招KO對方，更獲網民大讚。

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廉航座位本就狹窄，該名少女在貼文表示，她後座男孩在起飛後10分鐘左右就開始踢其椅背。少女強調，男孩年紀並不小，看起來9歲或10歲。她的父親起初禮貌地要求男孩停止踢椅背，男孩停了10秒又再踢。即使再用較嚴厲的語氣制止，男孩依然故我。少女的父親索性「你做初一，我做十五」，將自己的椅背調到最後，並拒絕男孩父母要求調整椅背的要求。空中服務員也察覺到男孩的騷擾舉動，故站在少女父親一方，並對男孩父親說：

他想（調後椅背）就可以這樣做，這並不是一個問題。祝你旅途愉快。

這一句話令男孩父親氣結。

最後男孩父母意識到發生了什麼，幾句嚴厲耳語讓男孩停止踢椅背，並怒視少女和其父親，以及行經的空服人員。

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網民大讚：漂亮的報復

少女將經歷發表在Reddit一個叫「漂亮的報復」（Petty Revenge）群組，不少網民大讚少女父親做得好。有網民表示其父親的「漂亮報復」可評為A+分數，說有的人就是難以溝通，除非自己也受影響，更笑言這樣的人的與他們養大的反社會（sociopath）小孩應丟到荒島上。更有網民留言支招，說少女父親應該等後座的一家飲水時突然將背椅調後，然後說「哦！抱歉。」

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