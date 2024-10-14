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奇蹟迫降︱78歲機師載愛妻空中約會突發心臟病昏迷　妻子零駕駛經驗奇蹟迫降成功

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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78歲機師載愛妻空中約會突發心臟病昏迷　妻子零駕駛經驗奇蹟迫降成功

【心臟病/機師/零經驗/迫降/飛行意外/網絡熱話】意外發現潛能？！日前，美國一名78歲機師駕駛小型飛機與愛妻「空中約會」，怎料飛行途中突發心臟病，暈倒並陷入昏迷；身旁的69歲妻子見狀惟有「頂硬上」，在零駕駛經驗的情況下，最終竟成功迫降附近機場，堪稱奇蹟。

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據外媒報道，事發於美國內華達州，在當地時間本月4日下午，78歲機師Eliot Alper駕駛小飛機，載著69歲妻子Yvonne Kinane-Wells一同前往加州。怎料在飛行途中，Eliot突然心臟病發，昏迷癱坐在飛行員座位上。

奇蹟迫降︱「零飛行經驗」妻子驚慌接手 奇蹟迫降倖存

突發意外令身旁的妻子Yvonne驚慌失措，但她別無選擇，只好鼓起勇氣接手飛機。從未接受過正式飛行訓練的Yvonne先讓自己保持鎮定，然後隨即聯絡空中交通管制局，告知機上情況要求控制塔幫忙引導她降落；而當時飛機的飛行高度為5900英尺。

根據曝光的錄音，Yvonne在請求協助時明顯聲線顫抖，一名空中交通管制員正一邊安撫她，一邊指導她操控飛機，準備迫降：

我們將為您做好迫降準備…… 您將直接前往貝克斯菲爾德機場(Bakersfield Airport)。可以嗎？

Yvonne顫抖地回應確認，幾分鐘後，她逐漸冷靜，最終成功將飛機駕駛到位於加州的貝克斯菲爾德機場。在進行迫降時，飛機衝出了全長11000英尺的跑道，至完全停下稍微偏離道路。地面救援人員使用緊急車輛攔截，最後飛機安全降落在機場，夫妻二人奇蹟倖存。救援人員又隨即將陷入昏迷、無法動彈的Eliot送院搶救，目前情況未知。

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對此，貝克斯菲爾德機場主管Ron Brewster形容事件是「史無前例」，在他整個職業生涯中從未遇到；美國聯邦航空管理局(FAA)亦發聲明證實事件，表示將會與國家運輸安全委員會(NTSB)合作進行調查。

心臟病發︱4大皺紋位置反映心血管疾病

台灣中山醫院家庭醫學科醫生陳欣湄曾指出，過去有不少研究發現，皮膚皺紋與大量微細的末梢循環有關，一旦循環變差，就可從皺紋變化推斷出心血管狀況有機會顯得較差；事實上有些人出現皺眉紋、抬頭紋等皺紋問題，未必與一般老化有關，卻是與心血管風險有關。

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  • 耳垂（冠心溝）：當發現出現一條凹勘的皺褶時，可能代表著耳垂軟骨和韌帶長期慢性缺氧。
  • 鼻子（山根橫紋）：西醫角度稱為皺鼻紋，如果出現橫紋則代表著心臟狀態欠佳。
  • 眉頭（懸針紋）：當皺眉時發現眉頭位置出現垂直皺紋，可能代表著此人容易有焦慮情緒，長期焦慮或會導致冠心病。
  • 額頭（抬頭紋）：抬頭紋越多越深的人，代表著有較高心血管疾病死亡率。

外科醫生江坤俊於節目中補充指，末梢循環不佳，表示全身循環亦較弱，血管相對不會太健康，因此患上心臟病會較別人高，需要多加注意。

心臟病發︱同場加映：心肌梗塞或沒有任何徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄曾接受訪問時則表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧分到心臟。部分患者會出現胸痛、氣喘等症狀；但亦有患者可以完全沒有任何徵狀。

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心臟病發︱同場加映：多吃4類食物預防心臟衰竭

為預防心臟衰竭，除了要限制水分、鹽分攝取外，日常飲食還可以多吃一些抗發炎、有益心血管的食物。台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任推薦4類食材，保護心臟：

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