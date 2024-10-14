東張西望丨網上交友識女仔被呃買療程　「服兵役」3年做當人肉提款機損失近60萬元

▲ 港男小白接受《東張西望》訪問稱，被網上結識的女子Vivi騙約60萬元。

昨晚（10月13日）TVB節目《東張西望》報道，現年25歲苦主小白（化名）接受「東張女神」梁敏巧訪問回憶稱，自己在網上交友交平台結識一名女子，以為天賜良緣，豈料對方不斷說服購買美容、升學、進修療程，小白結果損失近60萬元。

事件在3年前開始，女子Vivi主動在Facebook加為好友，之後二人並經常聊天結為朋友。

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▲ 苦主小白接受「東張女神」梁敏巧訪問。

東張西望丨遊說購買療程

小白最初也有質疑對方是否牽涉騙案，但女方表示因平時工作很少機會識新朋友，所以她只想認識多些人而已。小白續指，他隨即有調查對方，見有人曾聲稱被Vivi欺騙買美容療程等，惟Vivi解釋被抹黑，於是小白相信對方。

有次，小白因病入院，Vivi即攜水果到醫院探病，加上噓寒問暖、心意卡，令小白受感動於是向女方展開追求。某日，二人開始約會，先在旺角用膳，然後小白陪Vivi到附近美容院做美容療程，並被遊說幫襯美容療程。而之後又不停遊說他買其他療程，累計共買了近40萬元療程。

之後，Vivi繼續向「小白」推銷英文班及投資課程等，每項價錢由1萬至2萬不等。及後，她又稱要送吸塵機給姑媽，要求男方購買。之後，變本加厲，要求代買演唱會門票、球賽門票等，更有一次要求送手機。

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東張西望丨女方拒關係進一步

小白表示，3年間曾表白，可是Vivi回應：「因為以前一啲唔好經歷，可能需要啲時間去放低，忘記以前，叫你畀多啲時間佢咁樣囉。」

但當小白當想放棄這段情，對方卻又帶小白見她的家人。小白指，Vivi介紹她的親人聲稱是哥哥、表哥。他坦言，3年內與Vivi未曾有親密行為，最多只是錫面、拖手、攬攬、搭膊。

可是有一天，小白意發現Vivi與其「表哥」在住所樓下攬攬錫錫，此時他方醒覺自己受騙。

▲ Vivi在今晚將接受《東張西望》訪問。

東張西望丨揭苦主近2百人

此外，早前Vivi的手機壞了，叫小白買部全新手機，舊的給小白用。小白在舊電話的WhatsApp對話中發現，與他同樣「服兵役」男子有百多二百人。

最後，《東張西望》主持人預告，今晚節目將交待與Vivi對質過程，而對方全盤否認指控，事件究竟是「交友為名，傳銷為實」還是「求愛不遂反轉豬肚」？

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