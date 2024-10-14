食用安全丨袁記雲餃用料曝光惹爭議　預製「鮮」水餃餡料網民意見兩極

組裝預製食材，門店「表演」現包水餃，消費者到底買不買帳？近日，一個網民在Facebook「香港突發事故報料」群組上傳照片，袁記雲餃門店外成箱擺放的預製食材，疑與其以「現包」為賣點的宣傳不符引爭議。

部分網民對預製水餃的食品安全表示擔憂以及對虛假宣傳的憤怒，但另一方面也有網民表示可理解使用預製餡料。

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據上傳的多張圖片可見，袁記雲餃門店外擺滿各類已加工完成的食材，包裝上詳細標記「加工處理的豬肉餡」、「餃子皮」、「雲吞面」；同時，袁記雲餃門店設置透明的製作區，可供食客現場觀看水餃的製作過程；另一張早期曝光食品用料細節圖上可見，餃子皮的保質期是60日，豬肉餡的保質期是180日並且貯藏溫度需低於-18°C。

網民爭論的焦點在於袁記雲餃是否涉及虛假宣傳及存在有意誤導行為，如果用料皆是預製品，為何要設置透明操作臺，為食客展示包水餃過程；其次是預製食材用料和運輸存放過程是否規範，保證食品安全。

文字遊戲：現包=現場開包

袁記雲餃以「現包現賣」、「現包現煮更新鮮」為賣點，但使用預製用料令網民驚呼「文字遊戲！」、「只有騙子係真嘅」，「現包=現場開包」、「即係話舖頭只係製作,全部材料由內地供應」、「睇來不是自己製做，質量無保証」；一網民分享袁記雲餃的企業簡介圖提出疑問「自己講明係預製食品，但又扮新鮮現包係咩玩法？」。

網民反應兩極

有網民註意到保質期和門市未遵循規定的貯藏方式，將食材隨意擺放至門口，表示「咩豬可以保咁耐」、「防腐劑好勁」，「我怕成份可能有鼠、兔、馬……肉」、「肉饀可以放室溫？」、「個盒寫住負18度保存，未擺入雪櫃啫」、「去超市買急凍安全過佢」。

部分網民表示理解，袁記雲餃並未明確表示餡料也是現場調製，不算欺騙，「現包現煮，無錯喎，但材料無話即場新鮮，即係預製都得」、「人哋講明咗佢係即場包，冇話啲餡喺香港製造㗎啵」、「麥記唔係預製？ 現場殺牛做漢堡扒？」、「咁洗唔洗現場劏豬呀？人地話現包現煮，都唔係乜都要現場整嘅」。

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