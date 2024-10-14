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珍惜當下丨陳友憶愛妻患骨癌擴散全身剩數月命　奇蹟康復後浪子終回頭

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 15 分鐘前

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【陳友／骨癌／骨癌症狀／骨痛／癌症／修哥萬花筒】溫拿樂隊成員之一、現年72歲的陳友，近期為即將公演的音樂劇《娛樂圈夫人》積極宣傳，他接受好友胡楓（修哥）訪問，透露是次音樂劇是受到太太2013年患重病的經歷所啟發，當時醫生一度指太太即將命不久矣。其後太太奇蹟康復，夫妻關係更為緊密，一場大病亦令陳友學懂珍惜眼前人。

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陳友日前接受胡楓的網上節目《修哥萬花筒》訪問，提及年青時已因為太太與兒子移民美國，自己獨留港發展；90年代更為了打拼事業於是北上，致長期與太太異地分隔，不知不覺便各自生活了20年。直至太太突然患癌，當時醫生指太太可能只剩下數個月命，才令他驚覺原來已經錯失了倆口許多相處的時光，亦辜負了等了自己多年的太太。

我哋咪一路各有各過自己生活，直到佢病咗，醫生話佢得番幾個月命....望住默默等咗你40年嘅女人，突然發覺佢要死，嗰種難過令我改變好多。

慶幸，經過一連串治療，太太其後竟奇跡康復，令他十分感恩，亦令自己多年來一直向外界分享這「神蹟」，而將於12月公演的《娛樂圈夫人》便是由此衍生。陳友指經歷了太太患重病一事，他才明白過去追求的名利其實不是真的如此重要，現在的他學懂了把握當下，更珍惜與太太相處的時光。

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因按腳發現患骨癌

據了解，查小欣過去曾指陳友太太Pauline患的癌症屬骨癌一種，多年前他太太因腳痛，於是與陳友去做腳底按摩，卻竟被按斷了兩條骨。經過一番檢查，醫生才診斷他太太患了骨癌，導致太太全身骨脆，醫生甚至宣布了陳太的大限，壽命短則幾個星期，長則只有幾個月。

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患者存活率只約3成

兒童癌症專家、中文大學兒科學系教授李志光曾接受TOPick訪問時指出，骨癌中的「骨肉瘤」，可分為「局部性」和「擴散性」。「局部性骨肉瘤」只局限於某一個位置，患者存活率約為70%；但「擴散性骨肉瘤」顧名思義，腫瘤會經淋巴擴散到其他地方如骨和肺等部位，存活率僅約30%。

骨肉瘤在本港並非常見。李志光指出，骨肉瘤通常會長在膝蓋的周圍，常見徵狀包括骨頭或關節疼痛、腫脹等。過往曾每年接收約10宗此病例，罹患者大多為兒童。患童中也只有約20%患「擴散性骨肉瘤」，可見是一種罕見癌症。

骨癌症狀

根據台灣癌症基金會資料，骨癌是由骨骼系統長出的惡性腫瘤，而骨骼系統包括骨頭、軟骨、骨髓及其中的血管和結締組織，並可分為「骨骼腫瘤」與「軟組織腫瘤」。

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