星二代｜陳山聰4歲兒子升K2曬上學照　轉讀呢間幼稚園大機會升名校

▲ 陳山聰4歲兒子升K2，轉讀聖保羅堂幼稚園（中環）。

【陳山聰/陳山聰兒子/星二代/陳霆軒/Jaco/跆拳道/聖保羅堂幼稚園】新學年已開始一個月，不少星爸星媽都在社交平台分享子女的上學情況。TVB藝人陳山聰的4歲兒子陳霆軒（Jaco）升讀K2，由於他之前就讀的免費幼稚園聖保羅堂幼稚園（北角）宣佈結業，因此新學年要轉讀另一間幼稚園，爸爸陳山聰近日亦曬出兒子的上學照，並送上對他的祝福。

星二代｜北角免費名幼突然停辦 陳山聰兒子K1結業禮變惜別會

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陳山聰兒子｜K2轉讀中環聖保羅堂幼稚園

陳山聰兒子Jaco本來就讀免費幼稚園聖保羅堂幼稚園（北角），去年宣佈北角分校因租金高昂、政府補貼不足，同時在疫情及移民潮等因素影響，令學生人數銳減，以致辦學團體在營運上出現龐大赤字，辦學團體決定於今年9月1日起停辦，將聖保羅堂幼稚園（北角）及聖保羅堂幼稚園（中環）兩校合併 。

新學年升讀K2的Jaco轉讀聖保羅堂幼稚園（中環），陳山聰近日於IG貼出兒子的上學照，寄語他盡早適應新環境，希望他在享受校園生活，「大佬又進入人生另一個階段、希望你K2繼續努力探索，繼續健康快樂成長、繼續喺校園開開心心學習」。

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陳山聰兒子｜免費名幼大機會升名牌小學

聖保羅堂幼稚園是坊間十大名幼之一，有參與免費幼稚園計劃，扣除政府資助後全年免學費，相當抵讀。該校畢業生升小多派往港島區名校，包括聖若瑟小學、嘉諾撒聖心學校、聖嘉勒小學、英皇書院同學會小學、灣仔軒尼詩官立小學等；而不少畢業生亦能考上直私名校，如聖保羅男女中學附屬小學、聖保羅書院小學、拔萃男書院附屬小學、港大同學會小學、保良局蔡繼有學校等。

聖保羅堂幼稚園在1950年於中環創校，2013年接獲通知附近聖公會「主教山」建築群要展開保育發展工程，因此暫遷至北角和富中心，2015年中環校舍重開後，兩校同時營運收生。惟北角分校早前宣佈將在今年9月停辦，和中環學校合併，讓不少家長感到惋惜。

陳山聰兒子｜遺傳運動天分考獲跆拳道黃綠帶

48歲的陳山聰熱愛運動，更遺傳運動天分給兒子Jaco。Jaco不但曾在校運會拎金牌，早前又在生日前夕考獲跆拳道黃綠帶，當時陳山聰在社交平台報喜，興奮表示「佢好有運動細胞，動靜皆宜，似足我呀」。

星二代｜陳山聰4歲仔考獲跆拳道黃綠帶 讀免費名幼遺傳爸爸運動天份

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陳山聰曾接受TOPick訪問，稱他首次陪兒子去校運會，父子倆更一齊跑步。山聰說：「所謂嘅運動會都係玩下障礙賽，不過嗰衰豬好有運動細胞，我響運動場上見到佢嘅跑姿係非常之好，應該好快會帶佢去上田徑班」。

身為「Crazy Runner」之一的山聰，也希望兒子學下跑步，他說：「因為佢隻腳提得好高呀，絕對有跑步的天份，加上佢都鍾意嘅，佢成日話要同我一齊去跑步，因為佢知道我去跑步」。

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