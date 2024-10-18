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教評專欄｜中華基督教會蒙黃花沃小學　社區師生共賀國慶種下愛國種子

升學教育

發布時間： 8 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

中華基督教會蒙黃花沃紀念小學舉辦連串活動慶祝國慶。

隨著國慶75周年的來臨，中華基督教會蒙黃花沃紀念小學開展了一系列的慶祝活動，旨在提升學生對國民身份的認同感，並弘揚愛國主義精神。

國慶活動項目多樣化，使學生能夠在親身參與中感受到國慶的熱烈氛圍。連串慶祝活動由9月21日新西動力舉辦的「慶回歸27周年暨賀國慶75周年問答比賽」頒獎典禮拉開序幕，當天政制及內地事務局副局長胡健民先生， MH，JP蒞臨主禮。學生們在獲獎的喜悅中，感受到了國家的關懷和榮譽。隨後是9月28日學校參與屯門警區組織的舞龍表演，象徵著龍的精神和中華民族的偉大復興。

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在9月30日，基本法憲法大使為全校師生準備了一場「國旗下講話」，這不僅是一堂生動的愛國教育課，更是一次難忘的集體記憶。透過國旗下的講話，學生們進一步了解了國家的歷史和發展，並從中汲取力量和信心。

10月1日，學校升旗隊代表參加屯門區舉行的升國旗儀式，師生高唱國歌，目送國旗冉冉升起。這一儀式讓學生們深刻體會到身為中國人的榮耀和責任。

還有10月5日由微印有限公司冠名贊助、香港科學園獅子會及香港加多利山獅子會合辦的運動日，當天下午在學校多元活動中心舉辦的射箭、滑板、拉筋及AI運動評估，還有香港現役棒球隊隊長譚浩賢（Benny）到場支持。為家長和孩子創造一個溫馨的親子運動時間。

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以上國慶慶祝活動，學生們不僅僅是作為旁觀者，更是以積極的姿態投入其中。學生們在實際參與中，深刻體會到了愛國主義的精神，也在心中種下了愛國的種子。透過這些活動，學生們不僅提升了國民身份的認同感，更為未來的學習和生活注入了無限的動力。

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撰文 : 鄭家寶 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學校長

欄名 : 教評經脈

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