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食用安全｜內地夜市粉絲扇貝平價真相曝光　小紅書博主揭預製假貨成本低至2毫子

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 10 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

內地夜市粉絲扇貝平價真相曝光，小紅書博主揭預製假貨成本低至2毫子。

【粉絲扇貝／夜市／貝類／海鮮／預製菜／北上消費】近年港人北上消費成熱潮，不少人都大讚服務好、價錢相宜。惟近日内地有一名女網民揭發夜市幾蚊一隻粉絲蒸扇貝的平價真相，更總結售賣假貨扇貝的2大賺錢原因，引起網民熱議：「有良心賺不了錢 」！

最新影片推介：

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粉絲扇貝｜粉絲蒸扇貝平價真相

内地一名自稱經營冷凍食品批發的女生，近日在小紅書以「假粉絲扇貝賺不賺錢？」為題分享影片，由成本到製作方法，列出真、假粉絲蒸扇貝的分別，親自揭發内地夜市粉絲扇貝價錢便宜的真相。

影片中，她向觀眾分析現成的粉絲蒸扇貝何以賺更多的錢。她直言，第一個理由是便宜，「假的除了便宜還是便宜 」。她指出，現成粉絲蒸扇貝的肉其實是櫛孔貝的肉，用夏夷貝（帆立貝）的殼盛載，外加粉絲組成。

當中，一個黃金貝成本可低至2亳子（人民幣，下同）；一個7至8厘米的殼約4毫子；一個8至9厘米的殼約5毫子；一個9至10厘米的殼約8毫子；最大約11至12厘米的殼，則售1塊錢一個；蒜蓉料成本約1毫子。

以放在8至9厘米規格的殼上為例，若賣10元5個，利潤可達約六成。除了夜市，一些大型超市的現成粉絲蒸扇貝賣15元6個，若是真的扇貝，成本則約為1.9元一個，再加上粉絲和蒜蓉料，「你敢賣10塊5個嗎？」

更多相關報道：【食用安全】貝類海產暗藏致命毒素?　解構帶子扇貝最安全食法

而第二個原因則是「用假的方便 」。她解釋，因一切已預製好，賣假貨只需放爐子上一烤就可以，但若是真的扇貝，不但需要開殼，還要去內臟、去腮、擦裙邊。

一天幹多少活不說.....這一份成本就在9塊錢啊，一般老百姓誰能買？他管你是夏夷貝的肉還是櫛孔貝的肉，有錢燒的慌，買貴不買賤。

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粉絲扇貝｜網民：有良心賺不了錢

影片曝光後引起大量網民熱議，不少網民震驚，「本來粉絲扇貝賣的也不便宜，還要造假， 跟把預製菜當現炒的菜賣的人有啥差別？」，有網民直言，「有良心賺不了錢」、「自己開的殼才保真」。

此外，還有人質疑，「那麽多夏夷貝的殼...它的肉去哪了？或者説它的殼從哪裡來的」；也有人認為樓主講得理直氣壯，有鼓吹做假之嫌，「做假還整出優越感」、「還以為是反諷，結果玩真的」。對此，樓主回覆指，「特別介紹，肉為純扇貝肉（櫛孔貝）、殼為夏夷貝貝殼、粉絲產地為龍口，此假非真假，產品只是組合在了一起」。

更多網民留言請看：

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粉絲扇貝｜進食受污染的貝類海產恐痳痺性貝類中毒

根據食物安全中心的資料，由於帶子和扇貝的生活環境和覓食習慣，體內（尤其是內臟）或會積聚各類有害的物質（例如重金屬、貝類毒素及微生物污染等）。

進食受污染的貝類海產有機會痳痺性貝類中毒，香港不時會有零星個案和事故，且主要涉及帶子及扇貝。要食得安全，食安中心就提醒食帶子、扇貝時要飛邊、「走內臟」，而且煮熟後，建議只食粒肉（即閉殼肌）。

痳痺性貝類中毒的症狀，通常在進食受污染雙貝類後數分鐘至數小時內出現，主要與神經系統有關，包括刺痛、痲痺、口部四周出現灼熱感覺、發燒、出疹和踉蹌等，並有腸胃病症狀。患者通常在數天內康復，嚴重者可能出現癱瘓、呼吸停頓，甚或死亡。

食安中心指，雖然痲痺性貝類毒素在貝類體內的分布情況因品種而異，但有報告指進食內臟（消化腺）和生殖腺最容易引致痲痺性貝類中毒。

粉絲扇貝｜除去内臟進食減低中毒風險

帶子、扇貝如何進食最安全？食安中心提醒，不同的烹調方法會影響進食帶子及扇貝的風險水平。由於痲痺性貝類毒素集中於消化腺，而閉殼肌含有較少毒素，故摘除所有內臟能有效減少帶子、扇貝等貝類中的痲痺性貝類毒素。

此外，雖然烹煮不能消除痲痺性貝類毒素，但卻能把貝類中的毒素轉移到烹煮的汁液，令汁液含有毒素，食安中心也建議市民棄掉烹煮的汁液，以降低痲痺性貝類毒素水平。

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