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夫妻關係｜好好先生出差猝死　妻子看iPad揭驚人秘密怒吞骨灰報復

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

好好先生出差猝死，妻子看iPad揭驚人秘密，怒吞骨灰報復。

【夫妻關係/婚姻/出軌/婚外情】婚姻中最大的傷害之一便是欺騙及不忠。加拿大一名人妻與丈夫結婚17年，恩愛非常，對方一直是自己眼中的「好好先生」，但這一切卻在丈夫意外去世後被戳穿——出軌、嫖妓、收藏色情影等，令人妻瞬間感到極之崩潰，悲痛慾絕下更吃下了丈夫部分的骨灰。多年過去，人妻的心中仍是充滿一眾的疑惑，其傷痕仍舊未能癒合，令人痛心，「我仍然感覺我的一部分已經死了」。

夫妻關係｜10大最易出軌同事行業排名出爐　榜首職業半數人認曾搭上同事

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夫妻關係｜出書揭丈夫醜事

綜合《Daily Mail》等外媒報道，人妻傑西卡韋特（Jessica Waite）是加拿大的著名作家，日前她發佈了一本《寡婦的死混蛋指南》（A Widow’s Guide to Dead Bastards）回憶錄，當中揭露了她的丈夫在死後被意外撕破了的假面目，一樁樁不堪入目的醜陋事件令她至今仍未能平伏。

夫妻關係｜用丈夫iPad發現多次搜尋嫖妓記錄

在2015年，傑西卡的丈夫肖恩（Sean）在去美國德薩斯州出差時因心臟病突發去世，隨後她便忙於籌備對方的葬禮及照顧9歲的兒子。過了幾天，傑西卡用丈夫的iPad搜尋存放他遺體的休士頓醫院的電話號碼時，當她只輸入了「Ho」，搜尋視窗便自動出現了「休斯敦伴遊」（Houston escorts）一詞。感到疑惑的傑西卡開始翻閱「搜尋歷史記錄」，出現了「地點」、「女孩」、「服務」、「價格」等字眼，她開始意識到丈夫可能是一名嫖客。

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夫妻關係｜丈夫租屋長期與多名女性發生性行為

在隨後的日子來，傑西卡的懷疑得到更多的證實，以及發現了對方更多的背叛。傑西卡為丈夫的工作旅行繳付一系列過期信用卡賬單時，其中涉及高昂的酒店和客房服務費用，但當她查看收據時，卻發現是兩個人的早餐、幾瓶普羅塞克葡萄酒。

兩人的一位共同朋友告訴傑西卡，肖恩應該是帶了妓女們回酒店享樂，該名朋友更告訴她，肖恩曾對自己透露與工作上認識的一位朋友有婚外情。傑西卡更發現，丈夫在美國科羅拉多州租了一間屋，方便他與妓女或其他女性發生性關係。

夫妻關係｜丈夫收藏共數百小時長的色情影片

此外，肖恩更是一名收藏大量色情影片的愛好者，傑西卡發現對方有一個硬碟，內裡裝滿了共數百小時長的色情影片，而對方更按照年齡、種族和來源去精心標記和分類，極其用心，「完美」及巨大的規模令傑西卡忍不住形容它為「色情矩陣」，

在心情不好的時候，肖恩經常在凌晨2點到5點之間開始研究『矩陣』。有些晚上他會花上五個小時。

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夫妻關係｜吞下丈夫骨灰

傑西卡無法接受丈夫對她的長期欺騙，她憤怒地用刀切開了裝有丈夫骨灰的袋，把骨灰與愛犬的糞便混合在一起，「我褻瀆了我生命中伴侶的遺體。」隨後，傑西卡把更多的骨灰放到口中吃掉，

它們與淚水混合在一起，成為一種礦物質泥黏在我的舌背上，然後我把它們吞下去。

夫妻關係｜九年後仍未能釋懷

九年過去了，雖然傑西卡有了新的伴侶，但是她表示傷疤從未消失，

我感覺比以前更好、更堅強，但我仍然幾乎每天都哭，我仍然感覺我的一部分已經死了，而事實亦確實如此，因為在我體內存在著已死的肖恩骨灰。

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