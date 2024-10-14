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癌症殺手｜醫生警告梳化這樣坐增患肺癌風險　7大徵兆應及早求醫

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 16 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【肺癌／肺癌症狀／早期肺癌／梳化／汪建民】早前台灣知名劉謙魔術師驚傳罹患肺腺癌，近日再有台灣男藝人汪建民因肺腺癌不幸離世，令不少人開始關注肺癌問題。有台灣胸腔外科醫生日前分享肺癌資訊，指有2個「肺癌因子」可能不為人熟悉，其中一項竟與「不正常使用梳化」相關。過去亦曾有重症科醫生指出，早期肺癌其實有跡可尋，發現7大徵兆便應及早求醫檢查。

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癌症殺手｜醫生拆解2大肺癌因子 腰圍少於1個數即減風險

台灣胸腔外科醫生杜承哲，日前於個人Facebook專頁分享肺癌資訊，指肺癌具有兩個可能大家不熟悉的肺癌因子，包括「肥胖」及「梳化」，其中肥胖屬於肺癌的獨立風險因子，人體總脂肪及飽和脂肪的攝入量，與罹患肺癌的風險相關，而腰圍則是較為指標的數字，想減輕風險，男性腰圍宜小於90cm，女性腰圍應小於80cm。

相關內容：癌症年輕化｜女性患2類癌死亡率暴增95% 外國研究：17種癌年輕族群增加

癌症殺手｜這樣使用梳化 恐增患肺癌風險

杜醫生續指，梳化這一點則與久坐問題有關，身體活動量已被證實可降低罹患肺癌的風險，而經常久坐亦被發現與多種癌症發生率都有所關聯，強調梳化與其他家電一樣，都是人類發明的工具，正確使用是安全的，但不正確使用便會影響到健康，呼籲大眾要多走動：

該站起來的時候就站起來！

癌症殺手｜常見肺癌7大徵兆

台灣重症科醫生黃軒之前亦曾指出，肺癌是2020年全球新增肺癌病例221萬宗，發病率為全球排名第二，而患肺癌的死亡率則排名第一，有180萬宗死亡病例，本港有逾5成病人確診肺癌時已屬晚期。惟黃軒醫生指出，早期肺癌其實有跡可尋，以下屬常見肺部7大徵兆：

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癌症殺手｜罹患肺癌4大常見成因

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癌症殺手｜10大防癌食材

日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

佐藤典宏推介了近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

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