拖欠薪金｜科大宿舍地盤工人校內遊行追討200萬欠薪　另涉拖欠逾6000萬工程款項

▲ 香港科技大學賽馬會集賢樓工程地盤外，一批工人今早（14日）拉起「有汗出、冇糧出」標語橫額遊行。（香港建造業總工會Facebook圖片）

工程公司「保華建業」再捲入欠薪風波。清水灣香港科技大學學生宿舍興建工程地盤分判商懷疑拖欠薪金，一批工人今早（14日）到地盤外拉起「有汗出、冇糧出」橫額抗議，引述分判商聲稱被大判保華建業拖欠超過6,000萬元工程款項，導致工人被拖糧2個月，涉款200萬元。

科大稱年初曾就工程總承建商在香港其他工程發生欠薪問題時，已主動了解情況，校方今早得悉工人聚集亦已即時協調安排會面，惟校方不希望事件影響大學正常運作，將繼續與相關政府部門保持溝通以處理有關情況，並在可行情況下向分判商提供協助，盡力確保學生宿舍項目能順利推進。

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涉事香港科技大學賽馬會集賢樓工程地盤外，一批工人今早拉起噴上「有汗出、冇糧出」標語的橫額，在校內遊行高喊「有汗出冇糧出」、「還我血汗錢」及「收咗錢唔畀錢」等口號。

據報其間有科大保安阻止工人前進，但工人未有理會，越過保安繼續遊行。其後工人遊行到300米外的科大逸夫演藝中心時，科大人員到場與勞分了解，並相約各判頭開會到涉事地盤開會，遊行隊伍才停下。

科大發言人回應表示，今早得悉有分判商工人在科大學生宿舍地盤聚集，投訴總承建商保華建築欠薪並要求與保華管理層會面，校方已即時作出協調，安排保華代表與各分判商會面，校方會密切監察事態發展，盡力確保學生宿舍項目能順利推進。

科大透露，早於年初得悉有傳聞指保華建築在香港其他工程進度出現問題，有欠薪投訴時已主動了解情況及提供適切協助，包括聯絡保華與分判商會面，並主動聯繫不同政府部門期望協助解決糾紛。

科大表示，理解分判商的困難，但不希望事件影響大學的正常運作，校方將繼續與相關政府部門保持溝通以處理有關情況，並在可行情況下向分判商提供協助，亦會密切監察事態發展，盡力確保學生宿舍項目能順利推進。

工聯會轄下香港建造業總工會表示正跟進事件，稱今早接獲工友來電，指地盤有10多間分判商被大判拖欠8至9月工人薪金，金額約200萬，同時涉及拖欠工程款項逾6,000萬元，工會即時派員到地盤了解情況，牽涉人數約60人。

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