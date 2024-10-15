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最富有小孩｜英王室9歲夏洛特公主身家達390億　四連冠成全球最富有小孩

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

英王室9歲夏洛特公主再次成為全球最富有小孩！

正所謂「贏在起跑線」，王室成員或某些星二代含著金鎖匙出世，年紀輕輕身家已達天文數字，是一般人遙不可及的財富。玩具品牌Outdoor Toys的2024年全球最富有小孩排行榜TOP 8出爐，年僅9歲的英國王室成員夏洛特公主憑50億美元（約389億港元）身家，四連冠成全球最富有小孩，連11歲哥哥喬治王子都要屈居第2，那麼6歲弟弟路易王子又有份上榜嗎？雖然上榜的多為王室成員和星二代，但有對兄弟卻憑自己努力成功上榜！

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全球最富有小孩2024｜第1位：夏洛特公主

今年只得9歲的英國王室成員夏洛特公主（Princess Charlotte），已經連續數年成為全球最富有小孩，雖然她實際並不會擁有這些財富，但她的存在為英國帶來了巨大的經濟效益。夏洛特公主的時尚品味深受母親凱特王妃影響，每次亮相都引發關注，連帶所穿服飾和配件都經常火速售罄，為英國的時尚產業帶來可觀的收益！根據品牌估值顧問公司Brand Finance的估算，夏洛特公主一生中可能為英國經濟貢獻高達45億美元（約350港元）。

除此之外，夏洛特公主擁有獨特的身份地位，她將繼承戴安娜王妃的「史賓沙王冠」（Spencer Tiara）等珍貴的王室傳家寶，這些無形的資產為她的身價增添了無可比擬的價值，因此現時的50億美元（約389億港元）身家也只是保守估計。

  • 預計身家：50億美元（約389億港元）

全球最富有小孩2024｜第2名：喬治王子

11歲的喬治王子（Prince Geroge）排第2位，緊隨妹妹夏洛特公主，作為英國未來國王，喬治王子擁有龐大的王室資產。根據英國媒體報道，喬治王子出生時就繼承了遍布英國23個行政區的13.3萬英畝土地，這也是他36億美元身家的主要來源。當他父親威廉王子成為國王時，喬治王子還將繼承父親價值10億英鎊的康瓦爾公爵領地，非常厲害。

  • 預計身家：36億美元（約278億港元）

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全球最富有小孩2024｜第3名：Rihanna長子RZA Athelston Mayers

美國流行天后Rihanna與A$AP Rocky所生的長子RZA Athelston Mayers，年僅2歲便登上第3名，相當誇張！RZA龐大的財富主要來自於母親Rihanna高達14億美元（約108.79億港元）的淨資產。

Rihanna不0.30僅在音樂界取得巨大成功，其創立的美容品牌「Fenty Beauty」和內衣品牌「Savage X Fenty」也同樣大獲成功。此外，RZA的估計資產中也包含了父親A$AP Rocky在音樂和時尚領域累積的2,000萬美元（約1.55億港元）資產。

  • 預計身價：12億美元（約93.25億港元）

全球最富有小孩2024｜第4名：Beyoncé長女Blue Ivy

碧昂絲（Beyoncé）和Jay Z的長女Blue Ivy Carter，從出生第二天就被稱為「世界上最有名的嬰兒」，父母合計擁有超過30億美元（約232億港元）的淨資產，就憑繼承的財產已經是天文數字，現在12歲的她還追隨母親的腳步，積極展開演藝事業，前途無可限量。

  • 預計身價：7.2億美元（約55.6億港元）

全球最富有小孩2024｜第5名：Kylie Jenner長女Stormi

在Kardashian家族的新一代孩子中，被認為最富有的孩子大概會是Kylie Jenner和饒舌歌手Travis Scott的長女Stormi。年僅6歲的她的淨資產大部分來自父母的信託資產和投資。

此外，Kylie Jenner為了讓Stormi繼承自己建立的品牌帝國，從她1歲時就開始準備，並將「Stormi World」這個詞註冊為商標。根據去年夏天的更新申請內容，預計將在「他人的商品或服務宣傳」、「禮品和一般消費品、服裝、化妝品零售服務」、「玩具、人物模型」等多個領域準備展開品牌業務。

  • 預計身價：5.7億美元（約43.96億港元）
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全球最富有小孩2024｜第6名：Kim Kardashian長女North West

Kardashian家族新生代富豪榜上的另一位成員，是金卡戴珊（Kim Kardashian）和肯伊威斯特（Kanye West）的長女North West。金卡戴珊在2024年的淨資產為17億美元，North West未來將繼承巨額財產。而North West更已經開始了自己的個人活動，她的官方TikTok帳號擁有1,920萬名粉絲，並且在今年3月宣布正在製作首張專輯《Elementary School Dropout》，同樣前途無限。

  • 預計身價：3.75億美元（約29億港元）

全球最富有小孩2024｜第7名：Gwen Stefani細仔阿波羅

美國歌手Gwen Stefani的三個兒子中，10歲的細仔阿波羅（Apollo Bowie Flynn Rossdale）排名第7，Gwen Stefani本人的淨資產為1億6,000萬美元，前夫Gavin Rossdale的淨資產為4,500萬美元，此外，阿波羅與擁有1億3,000萬美元淨資產的繼父Blake Shelton關係良好，他將來很大機會繼承財產。

  • 預計身價：1億3,500萬美元（約10.41億港元）

全球最富有小孩2024｜第8名：Vlad & Niki兄弟

兄弟檔YouTuber Vlad & Niki排第8名，他們和其他上榜的孩子不同，他們不是成功靠父幹，而是自己財富是自己賺！Vlad和Niki與父母一起經營人氣兒童YouTube節目「Vlad & Niki」，這個頻道為他們帶來了巨大的收入，截至2024年10月14日，他們的頻道擁有1.25億名訂閱者。據說在品牌產品介紹中，他們每個影片的報酬高達30萬美元（約233萬港元），相當驚人！

  • 預計身價：1億3,000萬美元（約10億港元）

全球最富有小孩2024｜漏網之魚：路易王子

不過排行榜中，最令人跌眼鏡的是，同為英國王室成員的6歲路易王子（Prince Louis）竟然沒有追隨哥哥姐姐上榜，全因為他的身家還未追上大家，路易王子的身家「只有」1億2,500萬美元。

不過，作為英國王位第4順位繼承人，將來他有機會獲得公爵封號，例如目前由安德魯王子持有的約克公爵，絕不容小覷！

  • 預計身家：1億2,500萬美元（約9.64港元）

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