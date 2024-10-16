學校動態｜東華三院譚錦球伉儷幼稚園留成長回憶 K3生設計英語圖卡成專屬畢業禮物
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【東華三院譚錦球伉儷幼稚園/5A教育理念/繪本教學/幼稚園畢業禮物】幼稚園是小朋友愉快的幼兒學習階段，東華三院譚錦球伉儷幼稚園為令畢業學生有美好回憶，每年都會送贈學生一份專屬畢業禮物，今年以「感恩」為題，融合大自然的創意設計，創作出一套英語圖卡。校長談樂芹表示，每年的畢業禮物都有不同主題，在製作的過程中均展現學生的學習成果，和他們對成長歷程的珍惜和回憶。
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東華三院譚錦球伉儷幼稚園校長談樂芹稱，整套英語圖卡共有60張，當中48張由學生設計，另外有12張有樹葉拼砌的白卡，供學生自己創作和寫下感恩句子，贈予其他人。她表示今年希望在品德教育方面落墨，故以「感恩」為主題，並以大自然中的樹葉拼砌畫作，讓學生發揮創意，表達不同感恩的事。
學生設計畢業禮物 創意融「感恩」
談樂芹校長表示，「感恩」其實是很抽象的字詞，選擇以大自然為圖卡設計的素材，緣自學生的創意，「有時候大人的創作會有很多框框，但小朋友的創意是無限，學生通過樹葉聯想很多東西，在畫作中呈現很多學生希望表達感恩的事。」談校長稱，例如在畫作中呈現學生會感恩自己吃到好味的曲奇餅，或是感恩父母對自己的愛惜；在創作過程中，會引領學生想想下一步可以如何回饋，包括可以考慮自己製作曲奇餅送朋友，又或是在家中幫父母做家務等。
送贈一份獨一無二的畢業禮物予畢業生，是東華三院譚錦球伉儷幼稚園的傳統，「希望學生畢業後展開學習另一新階段時，能繼續保持他們的童真和創意，面對小學的學習，日後再翻看幼稚園的畢業禮物時，回憶自己在幼稚園的校園生活是多姿多彩。」談校長說。
繪本教學 今年畢業禮別出心裁
幼稚園過去兩年的學生畢業禮物都是英文繪本，分別以「世界」和「中華文化」為主題，「繪本內含畢業學生的相片，在校的作品如圖畫，但今年與老師討論時，希望有些新意思，加入學生的設計，創作一套英語圖片。」她說，今年印製的圖片，除送予畢業生外，亦會送予校內的K1和K2學生，希望他們可以期待明年會有甚麼畢業禮物。
K3畢業生家長梁太和過太，均對學校為畢業生安排一份別具意義的禮物表示高興。育有晉仁、晉平的梁太表示，兒子將圖卡帶回家後，均有向她介紹圖卡的意義，藉着圖卡亦和兒子有很好的互動，明白他們過去一年很努力共同創作，看到他們獲得很正面的思考和價值觀。過太亦表示看到兒子柏迪在圖卡上的畫作，與兒子的互動時亦意識到兒子的成長，學懂怎樣尊重人、怎樣愛惜人及去幫助人。
提倡5A教育理念 為多變未來做準備
東華三院譚錦球伉儷幼稚園提倡5A教育理念，包括良好態度（Attitude）、宣揚正念（Advocacy）、積極學習（Active-learning）、美感觸覺（Artistic Sensibility）以及適應世界（Adaptability）。談樂芹校長表示，在圖卡的設計過程中，學生充分展現他們的美感觸覺；而透過學校的學習，不但可以培養學生的品德和品格，更能夠發展他們的潛能，為未來適應多變的世界做好準備。
梁太和過太均坦言學校的5A教育理念是當初安排兒子入學的主要原因。梁太稱，整套教學理念教學生正向的價值觀、尊重別人，提升學生的自信，在小學面試時會有幫助。過太亦稱當初透過入學講座認識學校，認同5A對小朋友很重要，決定入讀這學校。
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