學校動態｜東華三院譚錦球伉儷幼稚園留成長回憶　K3生設計英語圖卡成專屬畢業禮物

▲ 東華三院譚錦球伉儷幼稚園今年的畢業禮物是一套60張的英語圖卡，由學生參與討論和設計。（學校提供）

【東華三院譚錦球伉儷幼稚園/5A教育理念/繪本教學/幼稚園畢業禮物】幼稚園是小朋友愉快的幼兒學習階段，東華三院譚錦球伉儷幼稚園為令畢業學生有美好回憶，每年都會送贈學生一份專屬畢業禮物，今年以「感恩」為題，融合大自然的創意設計，創作出一套英語圖卡。校長談樂芹表示，每年的畢業禮物都有不同主題，在製作的過程中均展現學生的學習成果，和他們對成長歷程的珍惜和回憶。

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東華三院譚錦球伉儷幼稚園校長談樂芹稱，整套英語圖卡共有60張，當中48張由學生設計，另外有12張有樹葉拼砌的白卡，供學生自己創作和寫下感恩句子，贈予其他人。她表示今年希望在品德教育方面落墨，故以「感恩」為主題，並以大自然中的樹葉拼砌畫作，讓學生發揮創意，表達不同感恩的事。

▲ 東華三院譚錦球伉儷幼稚園校長談樂芹表示送贈禮物予畢業生是學校傳統。（學校提供）

學生設計畢業禮物 創意融「感恩」

談樂芹校長表示，「感恩」其實是很抽象的字詞，選擇以大自然為圖卡設計的素材，緣自學生的創意，「有時候大人的創作會有很多框框，但小朋友的創意是無限，學生通過樹葉聯想很多東西，在畫作中呈現很多學生希望表達感恩的事。」談校長稱，例如在畫作中呈現學生會感恩自己吃到好味的曲奇餅，或是感恩父母對自己的愛惜；在創作過程中，會引領學生想想下一步可以如何回饋，包括可以考慮自己製作曲奇餅送朋友，又或是在家中幫父母做家務等。

送贈一份獨一無二的畢業禮物予畢業生，是東華三院譚錦球伉儷幼稚園的傳統，「希望學生畢業後展開學習另一新階段時，能繼續保持他們的童真和創意，面對小學的學習，日後再翻看幼稚園的畢業禮物時，回憶自己在幼稚園的校園生活是多姿多彩。」談校長說。

▲ 每張英語圖卡都有樹葉拼砌的圖案，表達學生感恩的事。（學校提供）

繪本教學 今年畢業禮別出心裁

幼稚園過去兩年的學生畢業禮物都是英文繪本，分別以「世界」和「中華文化」為主題，「繪本內含畢業學生的相片，在校的作品如圖畫，但今年與老師討論時，希望有些新意思，加入學生的設計，創作一套英語圖片。」她說，今年印製的圖片，除送予畢業生外，亦會送予校內的K1和K2學生，希望他們可以期待明年會有甚麼畢業禮物。

K3畢業生家長梁太和過太，均對學校為畢業生安排一份別具意義的禮物表示高興。育有晉仁、晉平的梁太表示，兒子將圖卡帶回家後，均有向她介紹圖卡的意義，藉着圖卡亦和兒子有很好的互動，明白他們過去一年很努力共同創作，看到他們獲得很正面的思考和價值觀。過太亦表示看到兒子柏迪在圖卡上的畫作，與兒子的互動時亦意識到兒子的成長，學懂怎樣尊重人、怎樣愛惜人及去幫助人。

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提倡5A教育理念 為多變未來做準備

東華三院譚錦球伉儷幼稚園提倡5A教育理念，包括良好態度（Attitude）、宣揚正念（Advocacy）、積極學習（Active-learning）、美感觸覺（Artistic Sensibility）以及適應世界（Adaptability）。談樂芹校長表示，在圖卡的設計過程中，學生充分展現他們的美感觸覺；而透過學校的學習，不但可以培養學生的品德和品格，更能夠發展他們的潛能，為未來適應多變的世界做好準備。

梁太和過太均坦言學校的5A教育理念是當初安排兒子入學的主要原因。梁太稱，整套教學理念教學生正向的價值觀、尊重別人，提升學生的自信，在小學面試時會有幫助。過太亦稱當初透過入學講座認識學校，認同5A對小朋友很重要，決定入讀這學校。

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