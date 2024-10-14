星二代｜陳冠希貼妻女泳照愛女晒腹肌　7歲Alaia盡得超模媽靚基因

▲ 陳冠希晒出妻女泳照愛囡晒腹肌，7歲Alaia盡得超模媽靚基因。

【星二代陳冠希/秦舒培/陳冠希女兒Alaia】44歲的陳冠希（Edison）7年前跟內地名模秦舒培結婚，二人婚後育有女兒Alaia，變身暖爸的陳冠希不時分享家庭照，日前（13日）陳冠希於IG晒出妻女泳照，秦舒培跟女兒的身型既然成網民的焦點。

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從照片所見，秦舒培跟女兒Alaia於沙灘享受日光浴，身為名模的秦舒培身型Keep得好，向來有做運動的她展現川字肌，至於7歲的Alaia同樣穿上兩件頭泳裝，年紀細細已經有腹肌，母女二人擺著同樣的甫士，小model的雛型已出現。

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陳冠希女兒｜7歲愛女晒腹肌

網民不禁讚嘆：「 她們都有腹肌，amazing」、「The lines are too beautiful wow!! Alaia從小就健身了呀」、「都有腹肌」、「Six packs Alaia」。

7歲的Alaia可謂暴風式成長，她盡得超模媽咪秦舒培的優良基因，樣貌標緻的她擁有高高的鼻子，她更遺傳了媽咪的九頭身模特兒身型！

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陳冠希女兒｜網民批陳冠希變油膩大叔

反之，昔日男神陳冠希近年被指顏值崩壞，近日陳冠希所屬的潮牌跟某運動品牌合作，早前他現身上海出席宣傳活動，有網友於小紅書分享短片。

只見陳冠希額頭的抬頭紋曝現，皮膚鬆弛兼眼袋超大，再添蒼老感，網民紛紛留言批他急速衰老：「一下變成油膩大叔了」、「60多歲的樣子了」、「老的都快要認不出來」，當中有網民建議他去做醫美手術：「為啥不去弄眼袋，弄完就會絕對跟年輕時一樣帥」。

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