猴子集體死亡｜動植物公園常客得聞噩耗感可惜　讚園方每朝洗籠推測遭毒殺機會微

▲ 涉事的動植物公園哺乳類動物區今（14日）起暫停開放進行清潔消毒。（曾秋文攝）

香港動植物公園有8隻猴子在一日內突然死亡，仍有待解剖化驗查明死因。涉事的哺乳類動物區今（14日）起暫停開放進行清潔消毒。有動植物公園的「常客」今早如常到園閒逛，稱今早得聞噩耗感到非常詫異及可惜。

康文署今日公布，動植物公園昨日星期日（13日）有8隻動物死亡，包括1隻白臀長尾猴、1隻松鼠猴、3隻棉頂狨猴及3隻白面僧面猴。翻查其中棉頂狨猴更屬一級瀕危動物。

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記者今晨到場視察，有工作人員在動植物公園哺乳動物園區外張貼告示，稱除上述位置外，園區其他地方仍然正常開放。

現場所見，公園早上遊人不多，其中家住半山區的市民鄧太表示，她昨天也有到動植物公園閒逛，今早從新聞得知有8隻猴子死亡，感到非常詫異及可惜。

鄧太說，她每日都會到動植物公園逛逛，對園內的猴子都非常有感情，因為部分更是由「猴子BB時期」看到現在，她又讚揚園方工作人員很細心，每朝都會餵飼蔬菜及生果給猴子，然後清洗鐵籠，認為猴子被毒殺的機會不大。

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