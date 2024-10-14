深圳親子遊︱深圳小梅沙海洋世界驚現機械鯨鯊 園方稱斥資數百萬遊客嗌退票

▲ 深圳小梅沙海洋世界，出現機械鯨鯊，有遊客不滿。

【小梅沙海洋世界/深圳遊/親子好去處/水族館/北上消費】水族館是小朋友認識海洋生物的好去處！最近深圳最大水族館的「小梅沙海洋世界」試業，不少父母都帶同仔女前往，不過卻陷入爭議。有遊客批評館內魚缸展示的鯨鯊竟是人造機械魚，而非活魚，園方解釋稱活體鯨鯊已禁止交易，而這條人造機械魚花費了數百萬元人民幣打造，不過遊客直言覺得受騙了，紛紛要求退票！

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據內地《南方都市報》報道，小梅沙海洋世界試營運期間的門票由原價280元（人民幣，下同）減至優惠價240元，兒童票則是150元一張，長假期時吸引超過10萬人次到訪。

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不過試業期間，有遊客指「沒幾步就走完了，管理也差，排隊混亂。不過最具爭議的是假鯨鯊，有遊客就在現場喊退票。有遊客在網上表示，他知道有「鯨鯊館」時滿懷期待，豈料去了竟發現是機械鯨鯊，「雖說從保護動物角度出發，但寧可不要也沒必要放條假的，一點也沒看頭」。

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深圳親子遊︱遊客:票價都應該降一降

而據園方的工作人員表示，由於目前活體鯨鯊已經禁止在市場交易，如今出現在館內的鯨鯊由人工打造，斥資數百萬元人民幣。

有人表示既然看的是假鯨鯊，那麼票價都應該降一降。

觀眾花了將近300元，是為了進來看你的假魚嗎?那我干嘛不坐家裡開電視看動物世界？

深圳親子遊︱遊客:他們屬於大自然

有人亦贊成園方的做法，「比真的好，真的鯨鯊基本就是消耗品，3到10年就掛了。」、「很符合深圳啊，高科技之城，而且這樣挺好，那麼大的魚類放在魚缸養多難受啊，他們屬於大自然。」

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