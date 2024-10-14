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港鐵車廂丨小孩港鐵佔三個座位睡覺　同行家長懶理其他乘客「罰企」

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發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

年齡不是「擋箭牌」，大人要做好榜樣。近日，一網民在Facebook「香港突發事故報料」群組上傳照片，高峰期一小女孩在地鐵上熟睡，佔用三個位，隨行家長低頭玩手機，無視其他乘客引爭議，網民評論：「教養問題，大人都冇教養，何況小朋友」。

據上傳圖片可見，一小女孩未除鞋，直接側躺於港鐵座位上睡覺，佔用三個位置，其家長坐在一旁看手機，並未有欲叫醒小孩讓座，或對其他乘客表達歉意的想法和舉動，對人滿為患的車廂視若無睹；周圍還有兩個小孩沒有位可以坐，其中一小男孩站正在打哈欠。其他乘客有些在看手機，有些在等待下車。

網友揣測圖中家長的想法「他們覺得是要讓小孩」、「她只是個孩子啊！」，不少人認為這是家教問題，「冇家教系列」、「冇教養，自私自利！」、「其實喺旁邊嘅大人都有好大嘅責任」、「教養問題，大人都冇教養，何況小朋友」；這種情況下，如果不忍心叫醒小孩，也應該「自己孩子用咗3個位,嗰兩個大人應該起身比其他人坐」。

同時，也有網民疑惑道為何乘客都在玩手機，卻沒人上前制止該行為，減少下次發生同類行為的可能性。

自私乘客丨巴士行李架變「臥鋪」　網民斥責行為過份：當自己行李呀？

小女孩一人佔三位睡覺，家長一旁看手機。（取自「香港突發事故報料群組」）

港鐵霸位｜港女公審大叔霸4個位打橫瞓　網民反應兩極有人體諒有人嘲諷

自私乘客丨巴士行李架變「臥鋪」　網民斥責行為過份：當自己行李呀？

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