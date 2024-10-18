烏冬推介︱烏冬太酸高鈉質可致腸胃不適易水腫　營養師推介29款不含酸度調節劑低鈉烏冬【附11款超好味烏冬醬】

▲ 烏冬太酸高鈉質，可致腸胃不適易水腫！營養師推介29款不含酸度調節劑低鈉烏冬。

【烏冬／酸味調節劑／低鈉／推介／卡路里】烏冬是市民家中必備糧食，不過市面上不少烏冬含有酸度調節劑，進食後有機會導致腸胃不適；另外，大部分烏冬使用鈉質保鮮，因此鈉含量較高，經常食用有機會引致水腫、高血壓、甚至增加患上胃癌風險。

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烏冬推介丨24款不含酸度調節劑安全烏冬

註冊營養師楊盈希（Hayley）曾受訪解釋，酸度調節劑的作用主要是改變或控制食物酸度或鹼度，抑制細菌生長、提高食物安全及質素。

Hayley解釋，產品成分表上看到的酸度調節劑編號，「E」字頭的編號代表為歐盟核准，是為可安全食用的成分，而這些成分存在於天然食物，亦有經人工所合成。當中以「E260」為最常見，亦即是食用醋，可安全食用；但要留意「E296」及「E325」對於嬰幼兒而言就不適合攝取，嬰幼兒身體未必能充分進行分解，容易引致腸胃不適，故提醒家長要避免讓年幼小孩吸收。

為讓大家食得安全健康，TOPick檢視了市售常見的41款烏冬，最後發現有 24款不含酸度調節劑烏冬 ，名單如下：

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至於含酸度調節劑的烏冬，若避免不了，Hayley亦分享了一招減少酸味。她表示，由於大部分酸度調節劑均為水溶性，因此在烹煮烏冬前，可先放入水中浸一浸，以去除部分酸味。

烏冬推介丨9款低鈉烏冬

除了要注意酸度調節劑，Hayley還表示，乾製及急凍烏冬大部分不會使用酸度調節劑，而是使用鈉質保鮮，因此鈉含量可能會較高，選購時要留意；盡量選擇每100克不多於120毫克鈉的烏冬。點擊下圖看 9款低鈉烏冬名單 ：

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根據香港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克固體食物含不超過120毫克鈉可稱為「低鈉（或低鹽）」。另根據食物安全中心的「購物指南卡」，每100克食物含超過600毫克鈉可視為「高鈉（或高鹽）」。而世衞建議成人每日攝取不多於2,000毫克的鈉。

食安中心資料還指出，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。而腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。不過，若攝取過多鈉質，有機會引致高血壓。世衞及世界癌症研究基金會的專家報告均指，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加罹患胃癌的風險。

烏冬推介︱同場加映：《LDK》11款高質烏冬醬汁

日本家品雜誌《LDK》為大家推薦11款A級及以上高質烏冬醬汁選擇，當中最平約$9就能入手！

《LDK》以4大標準評測烏冬醬：

口味：醬汁的鮮/鹹/酸/甜味等味道是否均衡；是否額外含有配料，能否被充分運用。

醬汁與烏冬的兼容性：烏冬配搭醬汁後，能否凸顯獨特風味。

料理多樣化：醬汁是否易於用於其他料理場合，例如可用於製作沙律、意粉等。

回購程度：醬汁價格是否容易負擔，與味道是否成正比，讓人想不斷回購。

詳細名單如下：

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