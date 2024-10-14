施政報告2024前瞻｜民建聯倡按學科排名擴高才通院校名單　續簽可考量香港以外收入

▲ 民建聯今日（14日）就「打造香港成為國際高端人才集聚高地」建議發表倡議書。（區綽彥攝）

【施政報告2024】高才通計劃檢討已近尾聲，配合三中全會《決定》對港定位，政界料10月16日發表的《施政報告》會提出新方向及新措施。民建聯今日（14日）建議，按「未來人才需求清單」的行業，可按學科排名，擴大高才通院校名單；主動邀請「國際高端人才」來港發展；優化續簽機制，考量人才香港以外收入；允許並鼓勵擁有文創IP的人才來港定居發展；進一步擴大「人才簽注」等，人大常委、民建聯立法會議員李慧琼期望，在《施政報告》會回應部分建議。

民建聯今日（14日）就「打造香港成為國際高端人才集聚高地」建議發表倡議書，民建聯立法會議員顏汶羽指，政府應進行人力資源推算，識別各行業未來對人才的需求，並製訂「未來人才需求清單」，根據香港實際產業需求，適度擴大「高端人才通行證計劃」的合資格院校名單。他認為，個別院校的整體排名不符百強，但個別學科前列，也可考慮納入，舉例瑞士的酒店旅遊學科出色。民建聯副秘書長、屯門區區議員葉文斌估計，哈爾濱工業大學很有機會納入，因其工業、創科等科目前列。

促主動邀請諾獎得主等國際高端人才

顏汶羽又認為，政府應積極主動地向有需要的行業中的國際高端人才發出邀請，譬如一些在外國或者內地知名的學校的一些院士、諾貝爾獎得主、行業領軍人物。

葉文斌建議，提升外來人才子女教育配套，為吸引和留住外來人才，教育局應為新來港學童提供支援，如制訂「入學便捷指南」，並主動推送教育規劃及入學動態的資訊。同時，政府應為因發證問題而受影響的人才子女設立留學簽證的緩衝期，如一年，以保障其教育的連續性和穩定性。

以創科行業為試點 續簽考慮境外收入

民建聯建設發展委員會副主席陳志毓說，由於香港產業結構緣故，為進一步吸引並留住關鍵人才，政府在處理續簽事宜時，應更靈活和全面地考慮重點領域人才的收入來源。他建議以創科行業做試點，容許考量部分收入在香港以外地區，以更真實地反映其經濟實力和對香港的實際貢獻。又建議政府應允許並鼓勵擁有文創IP的人才來港定居發展。

續簽方面，李慧琼舉例，如果人才一部分時間在香港工作，一部分時間在深圳河套區工作，若是一些重點領域想留的人才，應保有一定彈性。

民建聯人大代表、立法會議員陳勇建議，特區政府與內地當局協商，研究振大「南下」人才簽注至更多城市，並允許更多類別的人才在發注有效期內多次往返香港。這樣的舉措將有利於促進人才的交流與合作，增強香港的國際人才吸引力。

成立「人才高地」辦公室

李慧琼宣布，民建聯成立「人才高地」辦公室，旨在提供平台，連結各方力量，促進香港成爲國際高端人才的聚集地。辦公室會直接接觸已經申請來香港的專才和優才，又或者打算來香港的優才和專才交流，爭取其落戶香港，亦會為已來香港的專才和優才，提供更多的資訊，助其融入香港的社會。

葉文斌透露，「人才高地」辦公室將有實體辦公室，會在民建聯總部的大廈另租一個辦公室，聘請約十個職員，並善用區議員的網絡。他指，小紅書、抖音等就香港簽證或不同情況，有時有資訊屬於不實，辦公室亦可找官員向新來港人才澄清。

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