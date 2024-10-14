人才培訓｜卓越獎學金計劃即日起至年底接受申請　得獎者海外留學須返港工作至少2年

▲ 教育局今日（14日）宣布香港卓越獎學金計劃即日起接受申請。（資料圖片）

香港卓越獎學金計劃由今日（14日）起至12月31日下午6時或之前接受網上申請，有意於2025/26學年起入讀香港境外世界知名大學的學士學位或研究院課程的合資格香港學生均可申請，逾期申請將不獲受理。

教育局今日（14日）宣布上述獎學金計劃即日起接受申請。計劃甄選準則包括申請人的學業成績和其他個人特質，例如領導才能和潛質、對社會的貢獻和承擔等。獎學金得主必須修畢指定課程，並承諾畢業後回港工作最少2年，或相當於獲獎學金資助的年期，兩者以較長者為準。

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獎學金得主無須通過入息資產審查均可獲發獎學金支付學費，以每年30萬元為上限。計劃同時為有經濟需要的得獎者在修業期間提供額外支援，通過入息資產審查的得獎者可獲發放最多每名學生每年20萬元的助學金，用以支付其生活及其他學習上的開支。如得獎者同時獲本港及海外其他助學計劃資助同一海外升學計劃，獎學金計劃下的資助金額會相應下調。得獎者同時會獲得政府和社會上其他界別提供的支援及導師服務。

有關獎學金計劃詳情已上載於網站。當獲甄選入圍的申請人獲其所選擇的課程無條件取錄後，教育局會邀請他們參加由2025年4月起舉行的面試，並在其後知會申請結果。

教育局表示，計劃以香港「最出類拔萃」的學生為對象，擇優而取，目的是培養對社會有承擔，同時具備國家觀念、香港情懷和國際視野的年輕傑出人才，讓他們在接受世界一流水平教育後回港，以助提升本港長遠的人力資源和競爭力。

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