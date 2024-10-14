恐怖意外｜28歲準新娘坐電單車炒車後腦著地頭骨骨折　遭鯊魚夾插入腦淪植物人

▲ 28歲準新娘坐電單車，炒車後腦著地頭骨骨折，遭鯊魚夾插入腦淪植物人。

【鯊魚夾／車禍／頭部受傷／植物人／頭盔】「鯊魚夾」髮飾又出恐怖意外！近日，四川一名28歲女子與男友出車禍，兩人從電單車上摔下。由於女子當時頭戴「鯊魚夾」，摔倒時後腦著地受力，導致頭骨骨折慘成植物人。對此，内地消防曾勸諭，開車時不要佩戴鯊魚夾。

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鯊魚夾｜戴鯊魚夾出車禍慘成植物人

綜合内地媒體報道，9月21日晚上，四川成都的胡先生與女友劉洋騎電動車外出兜風，當時車速並不快，女友還在後座和他開玩笑。未料，胡先生一個應激反應導致車輛失控，兩人摔了出去。

我當時是身上擦破了皮，但是她頭上戴了鯊魚夾，後腦著地受力，頭骨骨折。

車禍後，雖然女友經歷2次開顱手術後搶救回了生命，卻因此淪為植物人。胡先生表示感到非常自責，「她才28歲，我會一直照顧她等她醒來，不管幾年我肯定要堅持。」

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而劉洋的家人和朋友亦曾透過視像通話與其聯絡，希望可以喚醒她，伴隨著加油的聲音，劉洋眼角還流出了一滴眼淚。據稱，劉洋與胡先生二人原本已經有結婚的打算。

「中國消防」也曾拍片提醒佩戴鯊魚夾的風險：「鯊魚夾一旦受到意外衝擊會傷害使用者，因此盡量不選金屬材質的鯊魚夾；在開車、乘車、運動時不戴鯊魚夾。」

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鯊魚夾｜網民指重點不在於戴鯊魚夾

事件曝光後引起網民熱議，紛紛鼓勵胡先生和劉洋，希望劉洋可以早日康復。不過，亦有網民認為，事件的重點並不是鯊魚夾，「自己追跑打鬧怪鯊魚夾，又不戴頭盔，不戴鯊魚夾可能也會摔成植物人」。

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鯊魚夾｜5大頭部受傷後果

由於頭部內充滿各種重要器官，受傷後果可導致腦部受損、腦震盪等情況，醫院管理局於「醫院管理局健康指南」中提及5大頭部受傷後果：

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顱內出血： 瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。

瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。 腦部受損： 外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。

外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。 腦震盪：腦神經系統出現短暫失靈，例如短暫的不省人事或失憶。

鯊魚夾｜出院後出現惡化徵兆立即送院

如果傷者情況嚴重，建議應盡快送院診治；如果出現暈迷，可讓傷者保持半臥姿態，保持氣道暢通，除非因為呼吸困難，應該盡量避免移動傷者；如果有傷口，可於患處施壓以制止出血。

醫管局建議，出院後如果患者出現神智不清、抽筋痙攣、劇烈頭痛、嘔吐及行為錯亂等情況，就可能顯示傷者情況惡化，必須即時將傷者送回醫院。

鯊魚夾｜傷後或會出現「頭部傷後綜合症」

部份傷者在頭部受傷後，或會出現「頭部傷後綜合症」，傷者會將持續某些後遺症狀，份症狀會於數月內自動消失，但部份傷者症狀可能持續較久，但一般分為以下6大症狀：

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