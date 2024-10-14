  • 31°C
香港時間：20241014日 (一) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大腸癌｜女子手掌變黃驚揭非肝病竟患3期大腸癌　醫生警告2類人貧血要留神

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【手掌變黃／肝病／大腸癌／貧血／補鐵】雙手蠟黃未必是肝病，可能潛藏其他病灶。台灣一名40歲女士因手掌變黃求醫，經檢查後發現身體缺鐵貧血，與肝病無關，而更嚴重的是，女病人原來已罹患第3期大腸癌，且已出現淋巴轉移迹象。根據本港最新統計，逾80%港人攝鐵不足可致貧血暈倒，而貧血成因眾多，當中最為嚴重可能是癌症。有醫生提醒2類人若出現貧血，必須盡快做檢查，查清病因。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜屋企曱甴殺極都有？ 用2大法寶防治+7步DIY曱甴屋

大腸癌｜手掌蠟黃屬貧血非肝病

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在當地健康節目《健康好生活》分享病例，指早前一名約40歲的女士來求診，雙手手掌蠟黃，懷疑自己是黃疸，恐怕是肝臟出事。當時錢政弘為病人檢查，發現她除了雙手發黃，眼白沒有泛黃症狀。加上考慮到女病人年紀，除非是肝硬化才會出現黃疸症狀。故此，他先為病人做抽血檢查，結果顯示她沒有肝硬化，亦沒有膽色素過高或黃疸徵狀，排除罹患肝病的可能性。

然後，錢政弘在女病人的檢查報告中，發現她有嚴重缺鐵性貧血的問題，一般女士標準值是12至16，但女病人只有9，屬於嚴重缺鐵性貧血。當時女病人向醫生提出，會否是平日吃紅蘿蔔或是南瓜太多，才會導致手掌變黃，加上正值生理期所致。錢政弘解釋，來經時的確會容易造成血色素下降，但女病人的血色素屬於過低。而且多吃上述食物不會引發貧血，故建議女病人及早做胃鏡或大腸鏡檢查，看看會否出現出血情況。

大腸癌｜檢查揭患第３期大腸癌

女病人半信半疑做完檢查後，確診第3期大腸癌，在升結腸位置發現有惡性腫瘤，而且已經有淋巴結轉移的跡象。錢政弘解釋，由於女病人患病年紀較輕，病徵相比起一般大腸癌較年長的患者會較為不明顯。病人表示，自己一直排便習慣正常，只是偶爾右側會有腹脹的感覺，亦因為貧血，有時路程稍微遠一點，會容易出現氣喘和無力。

錢政弘續指，患大腸癌的病徵，因應腫瘤所在的位置不同，症狀也會有所不同。當右側升結腸有腫瘤時，因血液慢慢流失而產生貧血症狀；然而當腫瘤在直腸或乙狀結腸（偏左側位置），才會出現排便習慣的改變。

錢政弘提醒，缺鐵性貧血患者症狀因人而異，有可能出現皮膚變黃，或是變暗沉或臉色蒼白，尤其更年期後婦女和一般男性的缺鐵性貧血患者中，有8.9％是大腸癌所致，故此要特別注意，一旦發現異常要立刻求醫。

大腸癌｜維他命C有助鐵吸收

至於如何可以從平日飲食當中攝取足夠鐵質？錢政弘建議，可以吃維他命C配合富含鐵質的蔬果，從而增加身體吸收鐵質多6成。

相關文章：大腸癌｜男子工作太忙養成1排便習慣　持續30年檢查竟揭患大腸癌3期

大腸癌｜14種補鐵食物

營養師高敏敏曾在其Instagram專頁分享14種補鐵食物，補鐵除了吃牛肉或素食單靠吃營養補充劑，亦有其他食材選擇：

點擊圖片放大
+13
+12

大腸癌｜大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

點擊圖片放大
+7
+6

大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

點擊圖片放大
+5
+4

大腸癌｜12種食物預防大腸癌

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

大腸癌｜大腸癌有樣睇？醫生揭6大特徵易中招　1種身形人士屬高危【附早期症狀+5招預防】
16:28 2024/09/17
大腸癌｜大腸癌有樣睇？醫生揭6大特徵易中招　1種身形人士屬高危【附早期症狀+5招預防】
癌症殺手｜5個徵兆代表大腸癌正醞釀中　醫生歸納6種臉部特徵是「瘜肉臉」
11:46 2024/09/20
癌症殺手｜5個徵兆代表大腸癌正醞釀中　醫生歸納6種臉部特徵是「瘜肉臉」
大腸癌｜腫瘤過大一度無法開刀切除　 60歲資深名模自爆患大腸癌3期最新病況曝光
16:18 2024/09/20
大腸癌｜腫瘤過大一度無法開刀切除　 60歲資深名模自爆患大腸癌3期最新病況曝光
飲食攻略｜營養師推薦「抗癌3寶」護腸抗炎/通血管/防胃癌大腸癌　這種食物2種吃法功效大增
12:15 2024/09/30
飲食攻略｜營養師推薦「抗癌3寶」護腸抗炎/通血管/防胃癌大腸癌　這種食物2種吃法功效大增
大腸癌｜男子罹患大腸癌生逾40粒瘜肉切完又生　醫生教吃1食物成功清零
11:50 2024/10/08
大腸癌｜男子罹患大腸癌生逾40粒瘜肉切完又生　醫生教吃1食物成功清零

你可能感興趣

大腸癌｜大腸癌有樣睇？醫生揭6大特徵易中招　1種身形人士屬高危【附早期症狀+5招預防】
16:28 2024/09/17
大腸癌｜大腸癌有樣睇？醫生揭6大特徵易中招　1種身形人士屬高危【附早期症狀+5招預防】
癌症殺手｜5個徵兆代表大腸癌正醞釀中　醫生歸納6種臉部特徵是「瘜肉臉」
11:46 2024/09/20
癌症殺手｜5個徵兆代表大腸癌正醞釀中　醫生歸納6種臉部特徵是「瘜肉臉」
大腸癌｜腫瘤過大一度無法開刀切除　 60歲資深名模自爆患大腸癌3期最新病況曝光
16:18 2024/09/20
大腸癌｜腫瘤過大一度無法開刀切除　 60歲資深名模自爆患大腸癌3期最新病況曝光
健康問題 肝硬化 黃疸 癌症 貧血 大腸癌

最高瀏覽

香港運動員｜呻返工辛苦「成日要睇人面色」　江旻憓：向一眾打工仔致敬
香港運動員｜呻返工辛苦「成日要睇人面色」　江旻憓：向一眾打工仔致敬
急症室最長等候時間（10月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月14日 時間12:05）
施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　料推放寬烈酒稅 + 青年置業 + 留學香港品牌【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　料推放寬烈酒稅 + 青年置業 + 留學香港品牌【不斷更新】
北上豪玩｜西九龍站下午回港人潮洶湧　有市民去深圳2日豪花至少7千元
北上豪玩｜西九龍站下午回港人潮洶湧　有市民去深圳2日豪花至少7千元
傷人襲擊｜土瓜灣婦人揮刀斬夫　涉襲擊被捕
傷人襲擊｜土瓜灣婦人揮刀斬夫　涉襲擊被捕