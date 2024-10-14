大腸癌｜女子手掌變黃驚揭非肝病竟患3期大腸癌　醫生警告2類人貧血要留神

【手掌變黃／肝病／大腸癌／貧血／補鐵】雙手蠟黃未必是肝病，可能潛藏其他病灶。台灣一名40歲女士因手掌變黃求醫，經檢查後發現身體缺鐵貧血，與肝病無關，而更嚴重的是，女病人原來已罹患第3期大腸癌，且已出現淋巴轉移迹象。根據本港最新統計，逾80%港人攝鐵不足可致貧血暈倒，而貧血成因眾多，當中最為嚴重可能是癌症。有醫生提醒2類人若出現貧血，必須盡快做檢查，查清病因。

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大腸癌｜手掌蠟黃屬貧血非肝病

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在當地健康節目《健康好生活》分享病例，指早前一名約40歲的女士來求診，雙手手掌蠟黃，懷疑自己是黃疸，恐怕是肝臟出事。當時錢政弘為病人檢查，發現她除了雙手發黃，眼白沒有泛黃症狀。加上考慮到女病人年紀，除非是肝硬化才會出現黃疸症狀。故此，他先為病人做抽血檢查，結果顯示她沒有肝硬化，亦沒有膽色素過高或黃疸徵狀，排除罹患肝病的可能性。

然後，錢政弘在女病人的檢查報告中，發現她有嚴重缺鐵性貧血的問題，一般女士標準值是12至16，但女病人只有9，屬於嚴重缺鐵性貧血。當時女病人向醫生提出，會否是平日吃紅蘿蔔或是南瓜太多，才會導致手掌變黃，加上正值生理期所致。錢政弘解釋，來經時的確會容易造成血色素下降，但女病人的血色素屬於過低。而且多吃上述食物不會引發貧血，故建議女病人及早做胃鏡或大腸鏡檢查，看看會否出現出血情況。

大腸癌｜檢查揭患第３期大腸癌

女病人半信半疑做完檢查後，確診第3期大腸癌，在升結腸位置發現有惡性腫瘤，而且已經有淋巴結轉移的跡象。錢政弘解釋，由於女病人患病年紀較輕，病徵相比起一般大腸癌較年長的患者會較為不明顯。病人表示，自己一直排便習慣正常，只是偶爾右側會有腹脹的感覺，亦因為貧血，有時路程稍微遠一點，會容易出現氣喘和無力。

錢政弘續指，患大腸癌的病徵，因應腫瘤所在的位置不同，症狀也會有所不同。當右側升結腸有腫瘤時，因血液慢慢流失而產生貧血症狀；然而當腫瘤在直腸或乙狀結腸（偏左側位置），才會出現排便習慣的改變。

錢政弘提醒，缺鐵性貧血患者症狀因人而異，有可能出現皮膚變黃，或是變暗沉或臉色蒼白，尤其更年期後婦女和一般男性的缺鐵性貧血患者中，有8.9％是大腸癌所致，故此要特別注意，一旦發現異常要立刻求醫。

大腸癌｜維他命C有助鐵吸收

至於如何可以從平日飲食當中攝取足夠鐵質？錢政弘建議，可以吃維他命C配合富含鐵質的蔬果，從而增加身體吸收鐵質多6成。

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大腸癌｜14種補鐵食物

營養師高敏敏曾在其Instagram專頁分享14種補鐵食物，補鐵除了吃牛肉或素食單靠吃營養補充劑，亦有其他食材選擇：

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大腸癌｜大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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