斷崖式衰老丨57歲陳小春被指斷崖式衰老　滿臉皺紋遭嘲笑如7旬翁

【陳小春/斷崖式衰老/滿臉皺紋/應采兒/雄師少年】陳小春與應采兒結婚14年，倆口子之後共組四口幸福之家，一直羡煞旁人。不過現年57歲的他近日為內地音樂劇《雄師少年》露面宣傳時，有網民卻發現染了一頭紫髮的他雖然穿著新潮，但外貌卻出現斷崖式衰老，眼角額頭皺紋尤其明顯，猶如7旬老人般。

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近年長駐內地發展的陳小春，早前為音樂劇《雄師少年》作宣傳時，其斷崖式衰老的外貌竟成焦點。雖然當日他的打扮十分年青新潮，如染了紫色頭髮，配搭顯年青的休閑服式，不過由於他面部皺紋明顯，加上臉皮已有下垂，兩者形成鮮明對比，令不少網民更感突兀。

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相關影片及照片曝光後，不少網民均對他的狀況大感驚訝，笑指他遠較真實年齡年老，「看上去不像57歲，反而更像已是77歲的老人」。

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與應采兒結婚14年

應采兒和陳小春於2010年結婚，育有9歲半的大仔陳昊廷（Jasper，前名陳胤捷）及3歲細仔Hoho，一家四口現定居上海，並安排兒子在上海名校耀中國際學校讀書。雖然結婚14年，而且年齡相差16載，但倆口一直恩愛非常，因此應采兒一直宣稱自己有3個兒子，她曾先後在內地綜藝節目《華人大綜藝》及《聽姐說》大爆小春是個長不大的大細路，更是欠缺自理能力的「生活白痴」，自己需要幫忙打理照料陳小春生活一切起居。

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