  • 28°C
香港時間：20241014日 (一) 20:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

捐腎｜愛妻誕二胎後病重急需換腎　丈夫欲捐腎救妻驗DNA揭驚天秘密

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【換腎／捐腎／器官捐贈／驗DNA】比電視劇更誇張！外國一名男子與妻子結婚6年，兩人一直非常恩愛，惟妻子誕下二胎後患上重疾急需換腎，男子為救妻進行DNA配對測試，未料驚揭自己與妻子竟是親兄妹。他憶述自幼經歷到與妻子相戀經歷，同時亦發現了上一輩過去的秘密，過程比電影情節更誇張，最終妻子於術後亦同樣得悉事件，兩人經商量後做出一個重大決定，引起不少網民熱議。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜屋企曱甴殺極都有？ 用2大法寶防治+7步DIY曱甴屋

意外亂倫｜為救妻子做檢測 驚揭兩人有血緣關係

外國一名已婚男子，日前於討論區「Reddit」分享上述經歷，指自己與妻子結婚6年且育有2子，兩人關係一直非常恩愛，惟次子出生後不久，妻子便患上重病需要進行腎臟移植，而她的親友中沒有人符合條件，事主為救愛妻到院進行HLA（人類白血球抗原）檢測，最後成功結果符合。

醫生隨即再根據「HLA」檢測作進一步測試，結果發現兩人DNA匹配度「異常高」，證實兩人有血緣關係、屬於親兄妹。事主聞言晴天霹靂，不知該怎麼做：

我不知道接下來該怎麼辦，她是我的妻子，也是我2個孩子的媽媽。

不過眼見妻子正面臨生死時刻，男子最後決定先拯救妻子，其他事情之後再作打算。事主坦言自己出生不久便被收養，對於親生父母情況一無所知，後來經調查後發現，自己的生母是岳父的前女友，當年懷孕後便被父母強迫分手及搬走，因此岳父對此事一無所知。直到8年前，事主於工作時認識了妻子，相戀2年後兩人結婚並誕下2名孩子，直到妻子今次大病才揭發這段驚人秘密。

意外亂倫｜妻子術後康復 得悉真相後作出1決定

事主表示，妻子術後恢復良好，直到某日見她正在研究家族遺產時，決定要告知她真相，於是便將手術前因害怕出意外，而預先寫好的一封長信交給她，並已做好離婚打算的心理準備，不料妻子卻表示自己早就發現丈夫神情有異，因此亦發現了這件事情，但認為兩人並不是一起長大，過去又完全不知道這件事，如今想改變亦已太遲，兩人商量後決定要一同保守秘密，繼續維持原先的幸福生活，將這件事帶進棺材中。

相關內容：亂倫爭議｜拍拖半年揭為表兄妹 情侶照結婚兼計劃生B 21歲女捱轟澄清「血緣關係」

意外亂倫｜網民有乜講？

帖文一出，雖然受到許多網民爭議，不過仍有不少人對他們的故事表示支持，事主於帖中更新後續情況時亦坦言，因為有妻子的支持，如今已充滿勇氣，決心一同對抗外界所有聲音：

點擊圖片放大
+6
+5

意外亂倫｜手術前後6大須知

點擊圖片放大
+7
+6

意外亂倫｜近親繁殖子女易患遺傳疾病

對於亂倫一事，據香港家庭計劃指導會（家計會）資料顯示，近親通婚最惹關注的，是日後對下一代健康的影響。親緣之間，由于相同的基因較多，夫妻雙方帶有相同的不良隱性基因的機會較高，亦即是說較易將家族內的遺傳疾病傳給子女，但不代表一定會生下有問題的子女。當然若夫婦不打算生育下一代便沒有這方面的顧慮。

至於表哥表妹之間成婚會否涉及亂倫？家計會解釋，表親通婚不是亂倫，此情況是沒有絕對的應該或不應該，結婚與否畢竟是個人的抉擇；若認為值得承擔以上的風險，亦可以考慮諮詢醫生意見，再由醫生轉介往專門提供基因化驗服務的部門，作詳細分析。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

女婿跪求外母捐腎予太太遭拒暈倒抽搐　患尿毒症妻子：他是好丈夫
17:42 2018/12/28
女婿跪求外母捐腎予太太遭拒暈倒抽搐　患尿毒症妻子：他是好丈夫
【器官移植】捐腎救妻但血型不吻合 深情丈夫與人「捐腎」救妻： 很值得
16:10 2022/08/27
【器官移植】捐腎救妻但血型不吻合 深情丈夫與人「捐腎」救妻： 很值得
夫妻關係｜出軌男婚後3年毅然捐腎救妻子　人妻猶疑是否離婚網民反應兩極
17:58 2024/09/02
夫妻關係｜出軌男婚後3年毅然捐腎救妻子　人妻猶疑是否離婚網民反應兩極

你可能感興趣

女婿跪求外母捐腎予太太遭拒暈倒抽搐　患尿毒症妻子：他是好丈夫
17:42 2018/12/28
女婿跪求外母捐腎予太太遭拒暈倒抽搐　患尿毒症妻子：他是好丈夫
【器官移植】捐腎救妻但血型不吻合 深情丈夫與人「捐腎」救妻： 很值得
16:10 2022/08/27
【器官移植】捐腎救妻但血型不吻合 深情丈夫與人「捐腎」救妻： 很值得
夫妻關係｜出軌男婚後3年毅然捐腎救妻子　人妻猶疑是否離婚網民反應兩極
17:58 2024/09/02
夫妻關係｜出軌男婚後3年毅然捐腎救妻子　人妻猶疑是否離婚網民反應兩極
健康問題 網絡熱話 手術 亂倫

最高瀏覽

珍惜當下丨陳友憶愛妻患骨癌擴散全身剩數月命　奇蹟康復後浪子終回頭
珍惜當下丨陳友憶愛妻患骨癌擴散全身剩數月命　奇蹟康復後浪子終回頭
施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　料推放寬烈酒稅 + 青年置業 + 留學香港品牌【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　料推放寬烈酒稅 + 青年置業 + 留學香港品牌【不斷更新】
急症室最長等候時間（10月14日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月14日 時間16:05）
星二代｜陳山聰4歲兒子升K2曬上學照　轉讀呢間幼稚園大機會升名校
星二代｜陳山聰4歲兒子升K2曬上學照　轉讀呢間幼稚園大機會升名校
奇蹟康復︱小予恩母再度懷孕弟弟患心臟病已根治　父母曾想終止懷孕
奇蹟康復︱小予恩母再度懷孕弟弟患心臟病已根治　父母曾想終止懷孕