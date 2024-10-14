捐腎｜愛妻誕二胎後病重急需換腎　丈夫欲捐腎救妻驗DNA揭驚天秘密

【換腎／捐腎／器官捐贈／驗DNA】比電視劇更誇張！外國一名男子與妻子結婚6年，兩人一直非常恩愛，惟妻子誕下二胎後患上重疾急需換腎，男子為救妻進行DNA配對測試，未料驚揭自己與妻子竟是親兄妹。他憶述自幼經歷到與妻子相戀經歷，同時亦發現了上一輩過去的秘密，過程比電影情節更誇張，最終妻子於術後亦同樣得悉事件，兩人經商量後做出一個重大決定，引起不少網民熱議。

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意外亂倫｜為救妻子做檢測 驚揭兩人有血緣關係

外國一名已婚男子，日前於討論區「Reddit」分享上述經歷，指自己與妻子結婚6年且育有2子，兩人關係一直非常恩愛，惟次子出生後不久，妻子便患上重病需要進行腎臟移植，而她的親友中沒有人符合條件，事主為救愛妻到院進行HLA（人類白血球抗原）檢測，最後成功結果符合。

醫生隨即再根據「HLA」檢測作進一步測試，結果發現兩人DNA匹配度「異常高」，證實兩人有血緣關係、屬於親兄妹。事主聞言晴天霹靂，不知該怎麼做：

我不知道接下來該怎麼辦，她是我的妻子，也是我2個孩子的媽媽。

不過眼見妻子正面臨生死時刻，男子最後決定先拯救妻子，其他事情之後再作打算。事主坦言自己出生不久便被收養，對於親生父母情況一無所知，後來經調查後發現，自己的生母是岳父的前女友，當年懷孕後便被父母強迫分手及搬走，因此岳父對此事一無所知。直到8年前，事主於工作時認識了妻子，相戀2年後兩人結婚並誕下2名孩子，直到妻子今次大病才揭發這段驚人秘密。

意外亂倫｜妻子術後康復 得悉真相後作出1決定

事主表示，妻子術後恢復良好，直到某日見她正在研究家族遺產時，決定要告知她真相，於是便將手術前因害怕出意外，而預先寫好的一封長信交給她，並已做好離婚打算的心理準備，不料妻子卻表示自己早就發現丈夫神情有異，因此亦發現了這件事情，但認為兩人並不是一起長大，過去又完全不知道這件事，如今想改變亦已太遲，兩人商量後決定要一同保守秘密，繼續維持原先的幸福生活，將這件事帶進棺材中。

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意外亂倫｜網民有乜講？

帖文一出，雖然受到許多網民爭議，不過仍有不少人對他們的故事表示支持，事主於帖中更新後續情況時亦坦言，因為有妻子的支持，如今已充滿勇氣，決心一同對抗外界所有聲音：

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意外亂倫｜手術前後6大須知

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意外亂倫｜近親繁殖子女易患遺傳疾病

對於亂倫一事，據香港家庭計劃指導會（家計會）資料顯示，近親通婚最惹關注的，是日後對下一代健康的影響。親緣之間，由于相同的基因較多，夫妻雙方帶有相同的不良隱性基因的機會較高，亦即是說較易將家族內的遺傳疾病傳給子女，但不代表一定會生下有問題的子女。當然若夫婦不打算生育下一代便沒有這方面的顧慮。

至於表哥表妹之間成婚會否涉及亂倫？家計會解釋，表親通婚不是亂倫，此情況是沒有絕對的應該或不應該，結婚與否畢竟是個人的抉擇；若認為值得承擔以上的風險，亦可以考慮諮詢醫生意見，再由醫生轉介往專門提供基因化驗服務的部門，作詳細分析。

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