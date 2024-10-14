  • 28°C
香港時間：20241014日 (一) 18:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

水費電費｜港漂男收$3081天價水費單　全屋檢查驚揭長開1電器出事

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港漂男收$3081天價水費單，驚揭長開1電器出事。

【家居電器/電費/水費/本地熱話/港漂男】定時檢查家居電器設備，可避免不必要的浪費與損失。近日，一名港漂男因收到一張超過3,000元的「天價水費單」，在社交平台發文申訴，並附上了水費單的照片，引來大批網民熱議，「你是開了噴泉吧？」，「這個水費單是我的4年半」，其後他獲網民建議立刻展開全屋檢查，最終發現問題出在這電器上。

最新影片︰

湊得輕鬆啲
多孩家庭｜「多仔公」陳浩民不排除生第5胎　全家外遊大陣仗要租旅遊巴自駕遊

天價水費單｜收3千元天價水費單

根據該內地男於小紅書以「香港水費3000」為題發文，分享其「天價水費單」。水費單上見到他需要繳付共$3,081.9水費，繳款限期為2024年7月5日，逾時需收取5%附加費。面對如此驚人的金額，他立刻全屋檢查，最終發現問題出在他的熱水器上，「熱水器壓力閥門漏水，導致熱水器一直在工作燒水，水一直在漏，水費電費消耗不少」，感嘆最終造成了高額的水費和電費。

家事百科｜幾乎所有人做錯！生肉不能直接沖洗　4大處理肉類血水方法

天價水費單｜網友調侃：以為被駁去泳池

網民紛紛留言表現驚訝與不解，評論道「我水費從來沒超過50的，你是開了噴泉吧？」、「這個水費單是我的4年半」、「熱水器不用的時候不關嗎？」、「好離譜，你屋企搞餐廳？」另有網友調侃：「以為是被駁去了泳池」種種幽默回應反映了網民對於高額水費相當震驚。

同時也有不少網民提出了建議，他們認為，發現問題後應立即通知房東並請專業人士進行維修，而不是任由水漏出。一位網友表示：「我心疼的是水」、「天啊，浪費了這麼多食水，你良心不會痛麼？」網民希望這位樓主能夠盡快解決問題，多加留意家庭用水情況，以免重蹈覆轍。

手提風扇｜藍田單位風扇鋰電池起火　留意風扇仔3大危機忌充電充過夜

水費｜長開熱水器食電又嘥水

最後樓主感謝網民的分享與建議，回道︰「我們家是熱水器的問題，電費$5,000一次，另一次則$4,000，不過電費我已經交了，就是熱水器壓力閥門漏水，水直接從壓力管道排出，肉眼不可見，只能聽到水流聲，熱水器一直在給水加熱，一方面持續耗電，另一方面浪費了很多水。」經過這次經歷，樓主以後也不敢長開電器，並及時檢查免得遭受天價的收費。

洗衣機保養｜日家事達人教8招秘訣延長洗衣機壽命　警告3物別放入機增故障風險

點擊圖片放大
+8
+7

家居慳電｜中電教4招慳電貼士

中電網站曾經分享4個開冷氣的實用技巧，點擊下圖即看詳情：

點擊圖片放大
+4
+3

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

旅遊注意｜乘客攜帶1環保餐具搭飛機　遭海關拘捕最高恐囚5年【附行李違禁品須知】
19:38 2024/10/10
旅遊注意｜乘客攜帶1環保餐具搭飛機　遭海關拘捕最高恐囚5年【附行李違禁品須知】
職場文化｜港男欲請假回鄉祭祖　老闆質疑去旅行要求拍1物證明捱轟
10:55 2024/10/10
職場文化｜港男欲請假回鄉祭祖　老闆質疑去旅行要求拍1物證明捱轟
人情公價｜港男去半島飲封$800人情　遭準新郎嫌棄1句話還擊大快人心
20:12 2024/10/10
人情公價｜港男去半島飲封$800人情　遭準新郎嫌棄1句話還擊大快人心

你可能感興趣

旅遊注意｜乘客攜帶1環保餐具搭飛機　遭海關拘捕最高恐囚5年【附行李違禁品須知】
19:38 2024/10/10
旅遊注意｜乘客攜帶1環保餐具搭飛機　遭海關拘捕最高恐囚5年【附行李違禁品須知】
職場文化｜港男欲請假回鄉祭祖　老闆質疑去旅行要求拍1物證明捱轟
10:55 2024/10/10
職場文化｜港男欲請假回鄉祭祖　老闆質疑去旅行要求拍1物證明捱轟
人情公價｜港男去半島飲封$800人情　遭準新郎嫌棄1句話還擊大快人心
20:12 2024/10/10
人情公價｜港男去半島飲封$800人情　遭準新郎嫌棄1句話還擊大快人心
網絡熱話 小紅書 家電 電費 水費

最高瀏覽

珍惜當下丨陳友憶愛妻患骨癌擴散全身剩數月命　奇蹟康復後浪子終回頭
珍惜當下丨陳友憶愛妻患骨癌擴散全身剩數月命　奇蹟康復後浪子終回頭
施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　料推放寬烈酒稅 + 青年置業 + 留學香港品牌【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　料推放寬烈酒稅 + 青年置業 + 留學香港品牌【不斷更新】
急症室最長等候時間（10月14日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月14日 時間16:05）
星二代｜陳山聰4歲兒子升K2曬上學照　轉讀呢間幼稚園大機會升名校
星二代｜陳山聰4歲兒子升K2曬上學照　轉讀呢間幼稚園大機會升名校
奇蹟康復︱小予恩母再度懷孕弟弟患心臟病已根治　父母曾想終止懷孕
奇蹟康復︱小予恩母再度懷孕弟弟患心臟病已根治　父母曾想終止懷孕