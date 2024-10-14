水費電費｜港漂男收$3081天價水費單　全屋檢查驚揭長開1電器出事

▲ 港漂男收$3081天價水費單，驚揭長開1電器出事。

【家居電器/電費/水費/本地熱話/港漂男】定時檢查家居電器設備，可避免不必要的浪費與損失。近日，一名港漂男因收到一張超過3,000元的「天價水費單」，在社交平台發文申訴，並附上了水費單的照片，引來大批網民熱議，「你是開了噴泉吧？」，「這個水費單是我的4年半」，其後他獲網民建議立刻展開全屋檢查，最終發現問題出在這電器上。

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天價水費單｜收3千元天價水費單

根據該內地男於小紅書以「香港水費3000」為題發文，分享其「天價水費單」。水費單上見到他需要繳付共$3,081.9水費，繳款限期為2024年7月5日，逾時需收取5%附加費。面對如此驚人的金額，他立刻全屋檢查，最終發現問題出在他的熱水器上，「熱水器壓力閥門漏水，導致熱水器一直在工作燒水，水一直在漏，水費電費消耗不少」，感嘆最終造成了高額的水費和電費。

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天價水費單｜網友調侃：以為被駁去泳池

網民紛紛留言表現驚訝與不解，評論道「我水費從來沒超過50的，你是開了噴泉吧？」、「這個水費單是我的4年半」、「熱水器不用的時候不關嗎？」、「好離譜，你屋企搞餐廳？」另有網友調侃：「以為是被駁去了泳池」種種幽默回應反映了網民對於高額水費相當震驚。

同時也有不少網民提出了建議，他們認為，發現問題後應立即通知房東並請專業人士進行維修，而不是任由水漏出。一位網友表示：「我心疼的是水」、「天啊，浪費了這麼多食水，你良心不會痛麼？」網民希望這位樓主能夠盡快解決問題，多加留意家庭用水情況，以免重蹈覆轍。

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水費｜長開熱水器食電又嘥水

最後樓主感謝網民的分享與建議，回道︰「我們家是熱水器的問題，電費$5,000一次，另一次則$4,000，不過電費我已經交了，就是熱水器壓力閥門漏水，水直接從壓力管道排出，肉眼不可見，只能聽到水流聲，熱水器一直在給水加熱，一方面持續耗電，另一方面浪費了很多水。」經過這次經歷，樓主以後也不敢長開電器，並及時檢查免得遭受天價的收費。

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