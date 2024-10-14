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幼稚園概覽2024/25｜最新幼稚園概覽出爐有學校雜費逾8千　即睇全港990間幼稚園資料【附連結】

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 12 分鐘前

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2024至25學年幼稚園概覽出爐，即睇全港990間幼稚園資料。

【幼稚園概覽2024/2025】教育局今日（10月14日）發布《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2024/25學年》網上版（www.chsc.hk/kindergarten），提供全港幼稚園及幼稚園暨幼兒中心（統稱幼稚園）的基本資料，提升學校的透明度，讓家長為子女選校時能掌握更多相關資訊。《概覽》同時設有iOS和Android流動應用程式版本供下載；另設英文版，非華語學童家長可更容易及全面掌握幼稚園的資料。

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教育局發言人表示，《概覽》涵蓋全港約990所幼稚園的資料，包括在2024/25學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園名單，以及各幼稚園在2024/25學年的核准學費。如幼稚園已參加計劃，《概覽》會顯示扣減政府資助後的核准學費。家長亦可參看有關學校的收費證明書，查閱核准收費，包括學費及膳食費（如適用）的詳情。

幼稚園概覽2024/25｜有學校雜費逾8千元

當中，有部份學校去年收取的雜費較高，例如有參與幼稚園教育計劃、位於沙田的真理浸信會榮光幼兒園，茶點收費為一年高達3,780元，連同課本、練習簿/作業及校服等，雜費總共達8,187元。

而位於屯門的雅麗斯英文幼稚園，茶點收費為2,274元，書簿費則是3602元，雜費也高達6,837元。至於藍田的啟思幼兒園（匯景），去年的課本費用也收取3,524元，茶點費則介乎200至2,000港元，連同其他項目費用，雜費介乎4,449元至6,424元。

地區學校茶點費用書簿費用整體雜費
沙田真理浸信會榮光幼兒園$3780$2294-$3383$6922-$8187
觀塘歡樂創意幼稚園$1800-$2800$2726$6582-$7582
屯門雅麗斯英文幼稚園$2274$3602$6837
九龍塘啟思幼稚園$200$3765$4528-$4698
東區嶺南幼稚園（小西灣）$1900$660$3882

幼稚園概覽2024/25｜詳列師生比例及入學申請資料

《概覽》同時載列各幼稚園的校長及教師人數和有關學歷、學生人數、師生比例、課程資料、售賣主要教育用品參考價目、報名費、註冊費及入學申請資料等。所有參加計劃的幼稚園亦須同時公開主要開支範圍的支出比例。《概覽》亦設有「對非華語學童的支援」及「對有特殊需要的學童的支援」欄目，方便家長參考。

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發言人續說：「所有參加計劃的幼稚園均須接受質素評核，以確保質素。《概覽》會顯示已完成質素評核的幼稚園是否已達到指定標準，並提供連結至最近期的質素評核報告。」

幼稚園概覽2024/25｜iOS和Android流動應用程式 下載QR Code：

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