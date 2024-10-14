資金過河｜放寬內地高才跨境匯款投資、置業　李慧琼：有進展、好有信心

▲ 民建聯就「打造香港成為國際高端人才集聚高地」建議發表倡議書。（區綽彥攝）

政商界反映，因內地的外滙管制，人才難從內地帶資金來港創業、買樓，不利人才留港發展。本身是人大常委的民建聯立法會議員李慧琼今日（14日）透露，在內地資金「過河」方面「有進展」。

李慧琼說，過往港人在內地買樓沒有正式渠道匯款，現在銀行也有正式渠道匯款，而三中全會明確支持香港建立人才高地，相信人才有合理需要將資金帶來港，她認為過程可在金融安全下「一步一步傾」，

我好有信心，你睇到（港人到內地）買樓的措施已經有進展，相信可以一步一步討論。例如以指定用途方式，或相對閉環式或限額管理方式進行，作為試點。

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民建聯今日（14日）建議，推動內地科研資金「過河」。港區全國人大代表召集人、民建聯立法會議員陳勇指，為促進香港創科產業的發展，特區政府應加強與內地部委的聯繫，爭取更多國家級科創基金給本港大學申請，並簡化「資金過河」的審批程序。同時，研究更多便利科研人員往來的措施，為香港聚集高水平科研及教育人才提供良好條件。

選委界立法會議員尚海龍早前指出，「高才通」計劃反應踴躍，內地政策是否也可以「變」一下，讓已經到港的內地高才和企業的資金能更暢順「過河」，使特區政府引入新資本的號召更見成效。

林健鋒倡讓優才憑買賣合同調配國內資金來港置業

經民聯早前就《施政報告》向特首李家超提出建議，倡擴大港人首次置業項目，讓高才通人士在港買樓。經民聯副主席林健鋒指，「如果優才可以在香港買物業，買賣合同即可以調配國內資金來香港置業，這樣亦可以解決到一些內地優才來香港資金調來的問題」，亦希望開放港人首次置業項目給高才通人士申請。

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