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升學就業｜網傳TVB幕後人工公價咁多錢　24小時輪班返足6日網民揭1原因大把人爭住做

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撰文： Executive Mommy

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

TVB幕後人工公價曝光，部分職位要求24小時輪班兼返足6日，網民揭1原因大把人爭住做。

【求職/招聘/TVB/人工/Executive Mommy】本Mommy身邊有不少傳媒界朋友，都知道人工一向低。近日留意到有網民於討論區分享TVB多個招聘廣告，職位包括場務、攝影師、視像設計師、助理編導、司機等等，人工介乎$10,000至$20,000，當中部分幕後職位需要24小時輪班，每周工作6天，月薪僅$11,000。不過有網民表示，雖然人工低，但「一定大把人爭住做」。

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求職招聘｜24小時輪班+返足6日

近日有網民於香港討論區發帖，列出多個TVB招聘廣告，職位包括郵務助理、視像設計師、宣傳主任、場務、攝影師、字幕操作員等等，不過人工普遍較低，介乎$10,000-$20,000，部分幕後職位需要每周工作6天，24小時輪班，每星期工作至少45小時，或需超時工作。他又留意到，當中不少職位「成兩年都請唔到人+無限loop」。

求職招聘｜1原因大把人爭住做

樓主續指，TVB對求職者的要求高，且工作待遇較差，但相信每次招聘都有大批求職者應徵，「話晒大台最貴係佢既logo喎，應該最少有幾千人同你爭一個位？」、「大台角度求職者當然要滿分，唔係點襯得起佢個招」。

他亦表示「大台角度係覺得你唔做大把人做，所以佢地從來未驚過，見hr寧願請唔到人都仲要整色整水，就證明未必咁等人用？」，又說「懷疑其實有可能只係為交數先扮請人？可能hr已經內定咗都唔出奇」。

點擊下圖查看部分招聘職位：

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求職招聘｜網民：普通出嚟打返份工算啦

帖文一出引起網民熱議，不少人都認為但人工低，「工時長又OT」、「做影視娛樂好少錢」、「如果佢以咁嘅應徵方式，個個都拒之門外點樣發掘人才」、「普通出嚟打返份工算啦」。不過亦有網民解釋，「我知有啲人係貪佢個名響啲，想入去做低啲人工都唔緊要，就算貼錢都唔緊要」。

畢業生薪酬｜英國大學「最無用學位」揭盅

不少大學生選科為搵錢，根據英國教育部（DfE）一項數據，英國侯城大學（University of Hull）的媒體、新聞及傳播學位（media, journalism and communications degrees）被冠以「最米奇老鼠」學位（The most 'Mickey Mouse' degree），因該學系的畢業生離校5年後，平均年薪僅1.61萬英鎊（約16萬港元），是全英最低。

英國升學｜英國大學「最無用學位」揭盅　畢業5年僅賺最低工資欠學貸近百萬

報道分析指，由於部分畢業生人工低無力還款，連同利息面臨或高達9.5萬英鎊（約94.3萬港元）的學貸。

畢業生薪酬｜10大最有價值學科排名出爐

很多學生都希望入讀「神科」，皆因畢業後搵工易、人工高。近日美國一項調查公布10大「最有價值學科」，當中榜首學科的畢業生年薪中位數達11.5萬美元（約89萬港元），至於一向是DSE狀元熱門之選的醫科、法律竟榜上無名。

畢業生薪酬｜10大最有價值學科排名出爐　榜首年薪達90萬本港2大神科竟未上榜

點擊下圖看10大最有價值學科：

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同場加映｜檢視寫CV 4大重點

有研究顯示，HR平均只會花7.4秒去看一份求職者的CV，有專家教路令CV在競爭中脫穎而出的關鍵方法。

CV教學︱HR平均只用7.4秒睇求職CV 3招不令CV石沉大海「翻生攻略」

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