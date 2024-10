升學就業｜網傳TVB幕後人工公價咁多錢　24小時輪班返足6日網民揭1原因大把人爭住做

▲ TVB幕後人工公價曝光,部分職位要求24小時輪班兼返足6日,網民揭1原因大把人爭住做。

【求職/招聘/TVB/人工/Executive Mommy】本Mommy身邊有不少傳媒界朋友,都知道人工一向低。近日留意到有網民於討論區分享TVB多個招聘廣告,職位包括場務、攝影師、視像設計師、助理編導、司機等等,人工介乎$10,000至$20,000,當中部分幕後職位需要24小時輪班,每周工作6天,月薪僅$11,000。不過有網民表示,雖然人工低,但「一定大把人爭住做」。

求職招聘|24小時輪班+返足6日

近日有網民於香港討論區發帖,列出多個TVB招聘廣告,職位包括郵務助理、視像設計師、宣傳主任、場務、攝影師、字幕操作員等等,不過人工普遍較低,介乎$10,000-$20,000,部分幕後職位需要每周工作6天,24小時輪班,每星期工作至少45小時,或需超時工作。他又留意到,當中不少職位「成兩年都請唔到人+無限loop」。

求職招聘|1原因大把人爭住做

樓主續指,TVB對求職者的要求高,且工作待遇較差,但相信每次招聘都有大批求職者應徵,「話晒大台最貴係佢既logo喎,應該最少有幾千人同你爭一個位?」、「大台角度求職者當然要滿分,唔係點襯得起佢個招」。

他亦表示「大台角度係覺得你唔做大把人做,所以佢地從來未驚過,見hr寧願請唔到人都仲要整色整水,就證明未必咁等人用?」,又說「懷疑其實有可能只係為交數先扮請人?可能hr已經內定咗都唔出奇」。

求職招聘|網民:普通出嚟打返份工算啦

帖文一出引起網民熱議,不少人都認為但人工低,「工時長又OT」、「做影視娛樂好少錢」、「如果佢以咁嘅應徵方式,個個都拒之門外點樣發掘人才」、「普通出嚟打返份工算啦」。不過亦有網民解釋,「我知有啲人係貪佢個名響啲,想入去做低啲人工都唔緊要,就算貼錢都唔緊要」。

畢業生薪酬|英國大學「最無用學位」揭盅

不少大學生選科為搵錢,根據英國教育部(DfE)一項數據,英國侯城大學(University of Hull)的媒體、新聞及傳播學位(media, journalism and communications degrees)被冠以「最米奇老鼠」學位(The most 'Mickey Mouse' degree),因該學系的畢業生離校5年後,平均年薪僅1.61萬英鎊(約16萬港元),是全英最低。

報道分析指,由於部分畢業生人工低無力還款,連同利息面臨或高達9.5萬英鎊(約94.3萬港元)的學貸。

畢業生薪酬|10大最有價值學科排名出爐

很多學生都希望入讀「神科」,皆因畢業後搵工易、人工高。近日美國一項調查公布10大「最有價值學科」,當中榜首學科的畢業生年薪中位數達11.5萬美元(約89萬港元),至於一向是DSE狀元熱門之選的醫科、法律竟榜上無名。

同場加映|檢視寫CV 4大重點

有研究顯示,HR平均只會花7.4秒去看一份求職者的CV,有專家教路令CV在競爭中脫穎而出的關鍵方法。

