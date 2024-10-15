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升學資訊｜香港加拿大國際學校提供一條龍IB課程　11.15辦雙語學前教育網上簡介會

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港加拿大國家學校香港加拿大國際學校將於11月15日舉辦雙語學前教育資訊Webinar。（香港經濟日報資料圖片）

【香港加拿大國際學校/CDNIS/一條龍IB/】位於黃竹坑的香港加拿大國際學校（CDNIS）提供學前（Nursery）至Grade 12教育，更是本港少數提供「一條龍」國際預科文憑（IB）課程的國際學校，過往成績不俗。學校將於2024年11月15日（星期五）上午10時至11時舉辦網絡研討會（Webinar），有興趣了解更多CDNIS幼兒中心雙語學前教育（Bilingual Nursery Programme）的家長，即日起可於學校網頁報名參加。

學校動態｜加拿大國際學校黃竹坑新校舍　佔地萬四呎設2歲幼兒英普雙語全新課程

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童學園
校長專訪｜德望小學擁11隻駐校貓老師　校長熱心領養動物學生受薰陶立志當獸醫

若你的孩子2023年出生，是次網路研討會是不可多得機會，讓你能深入了解該校的雙語課程、幼兒中心（Early Years Centre）設施，包括teamLab，以及學校如何創造一個良好、適合你子女的培育環境。計劃歡迎子女於2025年8月入讀加拿大國際學校的學生，申請日期為2024年11月1日至30日。

報名詳情：【加拿大國際學校網站】

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CDNIS歷年IB成績理想

香港加拿大國際學校歷年國際文憑大學預科（IBDP）成績理想，在2024年有4名學生考獲44分榮膺榜眼、4名學生考獲43分成為探花，另有39人獲得40分或以上，佔整個班級的38%。而全校平均分達38.2分，合格率高達99%。CDNIS的4名狀元當中，有2人會留港讀醫，1人將前往英國攻讀航空工程理學，另1人將赴加拿大讀商科。

IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員

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