九巴x皇巴士新優惠丨4條線路轉乘享免費往返皇崗口岸　班次加密【內附詳情】

▲ 九巴x皇巴士推出全新八達通轉乘優惠！

九巴x皇巴士推出全新八達通轉乘優惠！由即日（10月14日）起，乘客憑八達通搭乘九巴76K、276B、B1及N73，再轉乘皇崗穿梭巴士（皇巴士），第二程最高可享10元車資折扣，即一程皇巴士免費，乘皇巴士再轉九巴同享此優惠。

此外，皇巴士於同日起增加車次至全日每5至10分鐘一班，北上玩樂更加實惠方便！

隨著香港與深圳出入境人數不斷上升，為方便乘客往返兩地，九巴與皇巴士攜手推出全新八達通轉乘計劃，涵蓋途經新田皇巴站的三條日間往返元朗、天水圍及上水，以及一條通宵往返沙田、大埔及上水的九巴路線。

乘客憑八達通卡乘搭四條指定九巴路線後，於新田皇巴站以同一八達通卡乘搭皇巴士前往深圳皇崗口岸；或由深圳皇崗口岸以八達通卡乘搭皇巴士，於新田皇巴站以同一八達通卡轉乘指定九巴路線前往新界，第二程即可享有最10元車資折扣，相等於皇巴士一程免費。詳情如下︰

第一程路線 第二程路線 車資優惠 九巴路線76K

朗屏邨 ⇋ 上水（清河邨） 皇巴士 兩程合共 $10

（相等於路線76K一程免費） 九巴路線276B

天富 ⇋ 上水（彩園） $10

（相等於皇巴士一程免費） 九巴路線B1

天水圍（天慈） ⇋ 落馬洲站（福田） （只限落馬洲站（福田）方向） 九巴路線N73

[新田（皇巴站） ⇋ 沙田市中心] 皇巴士 九巴路線76K

朗屏邨 ⇋ 上水（清河邨） 兩程合共 $10

（相等於路線76K一程免費） 九巴路線276B

天富 ⇋ 上水（彩園） $10

（相等於皇巴士一程免費） 九巴路線B1*

天水圍（天慈） ⇋ 落馬洲站（福田） （只限天水圍（天慈）方向） 九巴路線N73*

新田（皇巴站） ⇋ 沙田市中心

＊優惠不適用於受惠於樂悠咭或已加註「殘疾人士身分」的個人八達通卡持有人。

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