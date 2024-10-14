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九巴x皇巴士新優惠丨4條線路轉乘享免費往返皇崗口岸　班次加密【內附詳情】

社會

發布時間： 37 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

九巴x皇巴士推出全新八達通轉乘優惠！

九巴x皇巴士推出全新八達通轉乘優惠！由即日（10月14日）起，乘客憑八達通搭乘九巴76K、276B、B1及N73，再轉乘皇崗穿梭巴士（皇巴士），第二程最高可享10元車資折扣，即一程皇巴士免費，乘皇巴士再轉九巴同享此優惠。

此外，皇巴士於同日起增加車次至全日每5至10分鐘一班，北上玩樂更加實惠方便！

隨著香港與深圳出入境人數不斷上升，為方便乘客往返兩地，九巴與皇巴士攜手推出全新八達通轉乘計劃，涵蓋途經新田皇巴站的三條日間往返元朗、天水圍及上水，以及一條通宵往返沙田、大埔及上水的九巴路線。

乘客憑八達通卡乘搭四條指定九巴路線後，於新田皇巴站以同一八達通卡乘搭皇巴士前往深圳皇崗口岸；或由深圳皇崗口岸以八達通卡乘搭皇巴士，於新田皇巴站以同一八達通卡轉乘指定九巴路線前往新界，第二程即可享有最10元車資折扣，相等於皇巴士一程免費。詳情如下︰

第一程路線第二程路線車資優惠
九巴路線76K
朗屏邨 ⇋ 上水（清河邨）		皇巴士兩程合共 $10
（相等於路線76K一程免費）
九巴路線276B
天富 ⇋ 上水（彩園）		$10
（相等於皇巴士一程免費）

九巴路線B1
天水圍（天慈） ⇋ 落馬洲站（福田）

（只限落馬洲站（福田）方向）

九巴路線N73
[新田（皇巴站） ⇋ 沙田市中心]
皇巴士九巴路線76K
朗屏邨 ⇋ 上水（清河邨）		兩程合共 $10
（相等於路線76K一程免費）
九巴路線276B
天富 ⇋ 上水（彩園）		$10
（相等於皇巴士一程免費）

九巴路線B1*
天水圍（天慈） ⇋ 落馬洲站（福田）

（只限天水圍（天慈）方向）

九巴路線N73*
新田（皇巴站） ⇋ 沙田市中心

＊優惠不適用於受惠於樂悠咭或已加註「殘疾人士身分」的個人八達通卡持有人。

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