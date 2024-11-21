  • 21°C
香港時間：20241122日 (五) 11:43

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藥物百科｜止痛藥等於消炎藥？藥劑師揭止痛藥副作用＋3大禁忌　5類人士不宜服用

醫健人物

發布時間： 19 小時前

分享：

分享：

熱門 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

止痛藥等於消炎藥？藥劑師揭止痛藥副作用+3大禁忌，5類人士不宜服用。

在社區藥房日常工作中，幾乎每天都聽到「我想要消炎藥」這一句。先排除誤把抗生素當成消炎藥或萬能藥的一群，在諮詢後發現，當中有不少人買消炎藥都是為了止痛。那麼消炎藥究竟是否等同止痛藥？要止痛又是否非用消炎藥不可？ 

消炎藥=止痛藥？

市面上常見的口服止痛藥一般有兩種成份，分別為撲熱息痛和非類固醇消炎藥(例如布洛芬)。當中撲熱息痛是退燒止痛藥，故名思義常用於退燒及止痛，沒有消炎效果。至於非類固醇消炎藥則是具有消炎、止痛及退燒效果的藥物。由此可見，其實消炎藥並不等同止痛藥。

止痛非用消炎藥不可？

那麼止痛是不是非用消炎藥不可呢？ 要解答這個問題就先要了解甚麼是「發炎」。「發炎」是身體對創傷及入侵體內的外來物的防禦機制，常見症狀為紅、腫、痛及熱。因此，當身體感到痛楚，但患處沒有發紅、腫脹或發熱等症狀時，該患處就不一定是發炎。

比較常見的例子就是輕微及短暫的頭痛， 這種頭痛既沒有紅腫，更沒有發熱，理論上發炎的機會比較低，一般不需要消炎藥，只需服用撲熱息痛已經可以解決問題。

換言之，感到痛楚並不一定是發炎，要止痛亦並非一定要消炎。一般在沒有發炎的情況下，服用撲熱息痛就可以解決輕度痛楚。如果是較嚴重的痛楚，即使用非類固醇消炎藥也不一定有幫助，而是應該及早求醫。

副作用與禁忌大公開！

大家可能存有一個疑問：「既然撲熱息痛跟非類固醇消炎藥都有止痛效果，只要有痛就吃非類固醇消炎藥不就可以了嗎？」 

其實，這問題正正牽涉到藥物的副作用以及禁忌。跟撲熱息痛不同，非類固醇消炎藥有相當明顯的副作用，最常見就是增加胃痛的風險，俗稱「削胃」。為減低胃痛的風險，非類固醇消炎藥必須要飽肚服用，或是考慮服用胃藥護胃。如果我們把胃痛誤認成是胃炎，然後自行服用消炎藥的話，不但胃痛難以痊癒，更有機會進一步惡化。

禁忌方面，撲熱息痛相對簡單，除了應避免同時服用超過一種含撲熱息痛的藥物之外，以下三類人士服用撲熱息痛前也應先諮詢醫生或藥劑師意見﹕

  • 經常飲酒
  • 肝功能不全
  • 正在服用華法林

而非類固醇消炎藥的禁忌則較多，有以下任何一種情況的人士都不建議服用，包括但不限於：

  • 胃病
  • 心血管病（例如高血壓和心臟衰竭等）
  • 腎病
  • 哮喘
  • 對類似藥物敏感

由於副作用跟禁忌都遠比撲熱息痛多，所以在香港非類固醇消炎藥都必須要在藥劑師監督下售賣，亦不建議隨便服用。水能載舟，亦能覆舟，撲熱息痛和非類固醇消炎藥運用得宜就可以止痛，胡亂服用的話隨時「反艇」! 當對服藥有疑問時，記得要先諮詢醫生或藥劑師意見，確保用藥安全。

屈臣氏註冊藥劑師潘朗軒。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 潘朗軒 屈臣氏註冊藥劑師

欄名 : 健康專家專欄

相關文章

止痛藥迷思｜長期服止痛藥恐致偏頭痛惡化　藥劑師拆解2類常見止痛藥功效及副作用
12:17 2024/08/05
止痛藥迷思｜長期服止痛藥恐致偏頭痛惡化　藥劑師拆解2類常見止痛藥功效及副作用
藥物百科｜35歲女偏頭痛日食12粒藥肝功能異常　醫生警告：止痛藥上限每天不可超1份量
11:48 2024/06/05
藥物百科｜35歲女偏頭痛日食12粒藥肝功能異常　醫生警告：止痛藥上限每天不可超1份量
藥物百科︱止痛藥會傷腎可致洗腎? 藥劑師拆解止痛藥10大迷思 : 有一種尤其危險
11:43 2024/05/03
藥物百科︱止痛藥會傷腎可致洗腎? 藥劑師拆解止痛藥10大迷思 : 有一種尤其危險

你可能感興趣

止痛藥迷思｜長期服止痛藥恐致偏頭痛惡化　藥劑師拆解2類常見止痛藥功效及副作用
12:17 2024/08/05
止痛藥迷思｜長期服止痛藥恐致偏頭痛惡化　藥劑師拆解2類常見止痛藥功效及副作用
藥物百科｜35歲女偏頭痛日食12粒藥肝功能異常　醫生警告：止痛藥上限每天不可超1份量
11:48 2024/06/05
藥物百科｜35歲女偏頭痛日食12粒藥肝功能異常　醫生警告：止痛藥上限每天不可超1份量
藥物百科︱止痛藥會傷腎可致洗腎? 藥劑師拆解止痛藥10大迷思 : 有一種尤其危險
11:43 2024/05/03
藥物百科︱止痛藥會傷腎可致洗腎? 藥劑師拆解止痛藥10大迷思 : 有一種尤其危險

最新專欄文章

中風｜中風之後「講少咗野」？　中醫幫你舒緩抑鬱
今日
中風｜中風之後「講少咗野」？　中醫幫你舒緩抑鬱
精神健康｜青年精神健康影響一生　家長保持開放有利溝通
2024/11/21
精神健康｜青年精神健康影響一生　家長保持開放有利溝通
膝關節｜膝關節退化勿輕視　機械臂手術準確度高　加速回復正常生活
2024/11/20
膝關節｜膝關節退化勿輕視　機械臂手術準確度高　加速回復正常生活
標靶藥物結合荷爾蒙治療　預防乳癌術後肆意復發
2024/11/15
標靶藥物結合荷爾蒙治療　預防乳癌術後肆意復發
癌症殺手｜胃癌患者食慾不振體重急降　補充營養助復元
2024/11/15
癌症殺手｜胃癌患者食慾不振體重急降　補充營養助復元
健康問題 副作用 食用安全 養生 網絡熱話

最高瀏覽

娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留