藥物百科｜止痛藥等於消炎藥？藥劑師揭止痛藥副作用＋3大禁忌　5類人士不宜服用

▲ 止痛藥等於消炎藥？藥劑師揭止痛藥副作用+3大禁忌，5類人士不宜服用。

在社區藥房日常工作中，幾乎每天都聽到「我想要消炎藥」這一句。先排除誤把抗生素當成消炎藥或萬能藥的一群，在諮詢後發現，當中有不少人買消炎藥都是為了止痛。那麼消炎藥究竟是否等同止痛藥？要止痛又是否非用消炎藥不可？

消炎藥=止痛藥？

市面上常見的口服止痛藥一般有兩種成份，分別為撲熱息痛和非類固醇消炎藥(例如布洛芬)。當中撲熱息痛是退燒止痛藥，故名思義常用於退燒及止痛，沒有消炎效果。至於非類固醇消炎藥則是具有消炎、止痛及退燒效果的藥物。由此可見，其實消炎藥並不等同止痛藥。

止痛非用消炎藥不可？

那麼止痛是不是非用消炎藥不可呢？ 要解答這個問題就先要了解甚麼是「發炎」。「發炎」是身體對創傷及入侵體內的外來物的防禦機制，常見症狀為紅、腫、痛及熱。因此，當身體感到痛楚，但患處沒有發紅、腫脹或發熱等症狀時，該患處就不一定是發炎。

比較常見的例子就是輕微及短暫的頭痛， 這種頭痛既沒有紅腫，更沒有發熱，理論上發炎的機會比較低，一般不需要消炎藥，只需服用撲熱息痛已經可以解決問題。

換言之，感到痛楚並不一定是發炎，要止痛亦並非一定要消炎。一般在沒有發炎的情況下，服用撲熱息痛就可以解決輕度痛楚。如果是較嚴重的痛楚，即使用非類固醇消炎藥也不一定有幫助，而是應該及早求醫。

副作用與禁忌大公開！

大家可能存有一個疑問：「既然撲熱息痛跟非類固醇消炎藥都有止痛效果，只要有痛就吃非類固醇消炎藥不就可以了嗎？」

其實，這問題正正牽涉到藥物的副作用以及禁忌。跟撲熱息痛不同，非類固醇消炎藥有相當明顯的副作用，最常見就是增加胃痛的風險，俗稱「削胃」。為減低胃痛的風險，非類固醇消炎藥必須要飽肚服用，或是考慮服用胃藥護胃。如果我們把胃痛誤認成是胃炎，然後自行服用消炎藥的話，不但胃痛難以痊癒，更有機會進一步惡化。

禁忌方面，撲熱息痛相對簡單，除了應避免同時服用超過一種含撲熱息痛的藥物之外，以下三類人士服用撲熱息痛前也應先諮詢醫生或藥劑師意見﹕

經常飲酒

肝功能不全

正在服用華法林

而非類固醇消炎藥的禁忌則較多，有以下任何一種情況的人士都不建議服用，包括但不限於：

胃病

心血管病（例如高血壓和心臟衰竭等）

腎病

哮喘

對類似藥物敏感

由於副作用跟禁忌都遠比撲熱息痛多，所以在香港非類固醇消炎藥都必須要在藥劑師監督下售賣，亦不建議隨便服用。水能載舟，亦能覆舟，撲熱息痛和非類固醇消炎藥運用得宜就可以止痛，胡亂服用的話隨時「反艇」! 當對服藥有疑問時，記得要先諮詢醫生或藥劑師意見，確保用藥安全。

▲ 屈臣氏註冊藥劑師潘朗軒。

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