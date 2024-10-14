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舒適堡結業｜舊會員今起可簽署「perFIT」同意書　苦主最多可免費使用3年服務　其後月費288元

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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（資料圖片）

醫美集團「perFace」新開設的品牌「perFIT」早前接手舒適堡灣仔及旺角分店，兩間分店早前已投入服務。perFIT今日（14日）指，已準備好同意書，開始供客人簽署。

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同意書包括，客人可以免費在perFIT使用已付款的餘下私人教練課堂，亦可免費在perFIT使用健身中心設施，直至原有的服務使用期完結，其後可以每月$288月費使用旺角及灣仔perFIT分店服務；公司會為受舒適堡結業受影響的會員提供最多36個月健身會籍服務。

perFIT表示，簽署同意書是確認客人同意，並授權perFIT向舒適堡及相關收款機構獲取、收集、使用及保存客戶與舒適堡簽訂的合約或協議及個人資料。客戶簽署同意書後，perFIT需要3至5日確認客戶資料，之後會和客戶簽署確認客戶在perFIT使用服務的協議書。

perfit重申，公司與舒適堡完全沒有關係，目標是打造全新品牌及全新消費模式，為客人提供全新體驗。公司強調，今次為舒適堡客戶免費提供餘下服務，是希望盡量為受舒適堡結業影響的苦主提供協助。

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