馬會140週年│10月再推兩輪六合彩金多寶　每次頭獎最少7,000萬

香港賽馬會今天（14日）宣布140週年主題活動，於10月22日及28日再推兩輪六合彩金多寶，估計每輪的頭獎基金可達7,000萬港元；而 於10月20日及10月27日的跑馬賽事，三T彩池均會注入800萬港元多寶。

馬會140週年主題活動網站正式推出，以「與你並肩．昨天．今天．每一天」為主題，除了回顧馬會140年來發展的難忘時刻，也分享了多個扣人心弦的人物故事，細說馬會如何與香港市民和社會一起成長。

在未來數個月，馬會將推出一系列慶祝活動，重點活動包括：



馬會主席利子厚表示：「馬會成立140週年並非只是一個日子或年份，更是關於推動香港邁步向前的每一位，是關於馬會與社區相伴連繫、共同成長的點滴。馬會珍惜我們社會的韌性、多樣性，以及永不放棄的精神。正是這種精神，令我們相信香港前景一片光明。」



馬會行政總裁應家柏表示：「馬會已由1884年成立之初的小型賽馬俱樂部，發展至今成為世界級賽馬機構。而我們獨特之處，是同時為建設更美好社會作出重大貢獻。在此，我們要由衷地感謝社會各方所作出的每一分努力，不但成就了今天的馬會，也凝聚了各界。我們希望謹此表達馬會對香港的感激之情，並向所有市民致以誠摯謝意。」

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