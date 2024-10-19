粉紅十月丨40歲女強人事業拼搏期證患乳癌　10年過去無復發活出精彩人生

【乳癌／照顧者／乳房檢查】乳癌一直長踞香港女性癌症榜首，女強人Rebecca亦是康復者之一。通過積極治療加上定期追蹤，Rebecca確診10多年至今仍活得精彩，不但能打拼事業，更常向病友發放正能量。

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乳癌丨事業拼搏期證患乳癌

一直從事金融財務管理行業的Rebecca在10多年前剛轉新公司，正打算於事業上大展拳腳之時，冷不防上天卻在這時向她送上一份「大禮」。當時年僅40歲左右的她通過定期乳房檢查，證實患上乳癌，不過慶幸的是，由於早發現，腫瘤只屬初期，所以Rebecca無需切除乳房，只接受了電療及化療等療程。

由於她的母親多年前因乳癌擴散而病逝，因此當得知自己亦步其後塵患上乳癌時，Rebecca直言，當下一度感到晴天霹靂，且非常恐懼。不過，冷靜下來的她，不久便決心與癌魔展開漫長的對抗，更足足停工了7個月，她至今亦非常感激當時新公司那時對自己的體諒。

乳癌丨患病體會

Rebecca指在患病過程中，雖然開始時一度感徬徨無助，但慶幸認識到乳癌基金會，令她認識了一班同路人，令她在抗癌路上絕不感到孤單。而經過自己的積極調養，因此在她康復之後，儘管工作忙碌，她依然堅持抽空參與乳癌基金會一些義務工作，希望將自己過去得到的幫助可以回饋其他乳癌病友。

問及乳癌對她有何深刻改變？她坦言這個病令她的人生步伐出現很大的調節。Rebecca形容之前的自己是「緊張大師」，但患病後的她，才明白心態對病情是非常重要，因此現在會盡量將生活及工作節奏放慢。她指，只要將工作同休息取得平衡便可。

許多人認為乳癌病患應該大病過後，需要專心休養，但作為過來人，我至今仍然非常熱愛我的工作，只是更注意工作同生活之間要取得平衡。

大病過後的Rebecca，亦完全感受到活在當下的可貴，因此一有時間便會四處去旅行，又會與家人共聚。

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乳癌丨病患照顧者Sam

除了乳癌康復者Rebecca，乳癌病患照顧者Sam亦有於新書《為乳綢繆》發佈會分享其母親患乳癌的無助經歷。Sam指其當時年約70多歲的母親於10多年前患上乳癌，亦因此需要進行全乳切除手術。Sam表示，由於當時互聯網資訊不像現在如此發達，因此他與家人於照顧病患時一度感到十分無助，壓力亦十分巨大。他認為是次發佈的新書正正非常切合乳癌病患及照顧者的需要。

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乳癌丨新書《為乳綢繆》推介

有份參與撰寫的香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生及基金會乳健中心顧問委員會主席熊維嘉醫生表示，新書《為乳綢繆》列出了不少乳癌患者以及公眾對乳癌的疑問，例如乳癌頭號高危因素是甚麼、飲牛奶或咖啡會否致癌、人工受孕會否增加患乳癌風險、乳房鈣化點是否等同乳癌、乳房大小與乳癌關係等，因此希望大眾多加支持。

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