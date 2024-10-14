旅遊防伏丨森美遊日酒店房臨時被取消　項明生揭訂房網運作+3招自保

▲ 森美遊日訂房臨時被取消，旅遊違人項明生教自保3招。

【森美 / 項明生 / 日本旅行 / 訂房】森美與太太陳雅嫻到日本旅行，前日（10月12日）由京玩到去大阪，可是在下午5時被通知一周前已付款訂好的酒店不能提供房間入住。於是森美在老婆拖住大行李箱在大阪周圍搵酒店，他並透過個人社交平台向網民「求救」。

因為日本10月12日至10月14日是「運動之日」，也是三連休，所以酒店房超爆，在晚上10時仍流落街頭揾酒店。幸最後森美夫婦在朋友幫忙下找到酒店房住，他亦在IG報平安：「爭啲真係要7街瞓」。

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旅遊防伏丨揭中介網運作

曾在台灣任連鎖酒店行銷總監的旅遊達人項明生，在今日在其個IG及又接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，揭旅遊中介網站運動，解釋為何收到中介網的訂房確認信，可是到酒店也會冇房。同時，他在教大家應如何自保，寫道：

森美在大阪流落街頭，因為他經過一間OTA(估計是Agoda）book了大阪的酒店，去到酒店門口才被告知沒有房間，理論一輪也拿不到房間！

今朝倒塔咁早，#在晴朗的一天出發

就打給我，要我評論一下事件，我的意見：

這是很罕有的個案例子，全球最受歡迎的旅遊國家，最熱門旅遊城市大阪，再加上日本公眾假期（連續三天體育節）。森美大哥太識揀時間地點，所以才會出現這種罕見情況，簡單嚟講就是Over Booking。

疫情期間，我曾經在台灣擔任連鎖酒店的行銷總監一年，我們並不願意接OT A的單，因為佣金頗為高昂，而且拖數拖很久。特別有啲OT A財政狀況不穩健。去年此時，Booking.com也是有發生同樣事件，因為拖欠日本酒店款項，日本酒店拒絕向客人提供房間。（見圖）

所以酒店永遠都想自己賣房，無論係經過會員制度，官網或者櫃檯或者住宿券。

貨源緊張的時候，例如連續長假，特別係大阪這些入住率高達100%的旅遊城市，Overbooking 就會發生，我估計他沒有pre paid ，酒店沒有confirm 房間給OT A（ 通常pre paid才會過數)

但OT A系統已經自動出了confirmation給顧客，於是就出現了森美的慘慘豬情況啦！

作為用家，長假（包括香港以及旅遊地點）去旅遊城市（心目中應該知道全世界最受歡迎的三十大旅遊城市），經過OT A訂房後Sammy Leung

或者直接上去酒店的官網訂房，更加穩陣。雖然可能會貴一些，因為OT A好多時有特價。

當然你知道有啲城市的酒店入住率好低的時候，就不用Sammy LeungLeung公布其平均入住率38%。咁你經過任何OTA 平台訂房，佢都比到房間你。

以下是一間OTA平台朋友給我的有用內幕資料：

基本上OTA和酒店拿房有幾個模式 ，除了透過供應商B2B的方式 ，也有跟酒店直簽

直簽有

1) 接酒店的channel manager 這種算是直聯酒店供房系統 ，

2) 沒有接酒店channel manager系統 就是 手動調價格和庫存

3) on request 就是OTA和酒店每一次要房間

Over Booking超賣就可能出現在 2) 3) 這兩種情況

畢竟是手動 !

▲ 旅遊達人項明生。

旅遊防伏丨項明生教保障3招

另外，他建議大家較安全的方法訂房方法，如下：第一，直接在酒店官網訂；第二，在中介網站預訂後，再寄電郵給酒店確認是否已有相關預訂。

至於第三，訂房前應「貨比三家」，比較下不同中介網站的選項，並先看酒店官網資訊，若相關房類在酒店官網都沒房但中介網站卻有，便要特別小心，因為就算最後能入住，也有機會被安排位置較差的房間。

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