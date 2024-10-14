星二代｜李元元自創溫習默書新方法　媽媽爆Lucy習慣小學雞生活：不知幾開心

▲ 成為小學生的李元元Lucy自創溫習方法。

【星二代/李元元Lucy/李璨琛女兒/滬江小學】李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的長女李元元（Lucy）9月正式升讀小一，李元元順利入讀第一志願學校滬江小學，Lucy媽不時於IG分享女兒的小學生活日常。Lucy媽今日（14日）分享3張照片，其中一照片見李元元專注溫習，另一短片見元元叫媽咪幫她溫習默書，當中Lucy媽撰文寫道：

你哋一定要like呢個post，事關你哋個女真係好生性，自己自動自覺溫習默書，最正係佢點樣自己幫自己默書呢？就係：前3秒望一望嗰個生字，跟住搵隻手揞住然後就幫自己默。跟住佢發現呢個方法唔係太掂，最尾叫阿媽幫手，最正係佢自己畫埋個tick同交叉方便阿媽做老師計分，真係好sweet好可愛 #老母最尾勉為其難幫佢默下啦。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

星二代︱李元元開學1個月獲選為班長 學校辦家長觀課日母驚喜到校陪食飯盒

Lucy讀小學｜瞬間適應小一生活

網民見李元元自創另類溫習方法，也大讚她好叻女兼生性：「Lulu叻叻乖乖，諗埋剔同交叉畀媽咪揀，真係慳返好多時間」、「元元真係好生性兼勤奮，重要係佢提供方法俾老母幫佢溫書，睇到嬸嬸我眼濕濕」和「欣賞Lu Lu 專注，認真」。

另外，李元元寫了「慶團圓」、「月餅甜」以及「滿心香甜」等詞語，見Lucy的字寫得不錯，當中某網民關心問道：「小一生活習慣嗎？」，Lucy媽即回覆：「好習慣，不知幾開心」，似乎Lucy甚快適應「小學雞」生活。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Lucy讀小學｜升讀滬江小學

李元元就讀港島14校網熱門學校滬江小學，該校是1987年創立的津貼學校，其辦學宗旨是秉承滬江大學「提供全人教育」的辦學精神，以「信、義、勤、愛」為校訓，致力培養學生德、智、體、群、美五育均衡的發展，發揮他們的潛能，鍛鍊學生自學、自律、自尊、自信、自立、自強、承擔責任和獨立思考的能力。著名校友有藝人黃又南及前香港羽毛球代表隊成員湛嘉文。

此外，該校於2016年度開始推行「一人一樂器」計劃，故李元元升小一不久即要學樂器，學術方面，據學校網頁指23/24年度小六升中派位有67.9%入讀英中，最多學生入讀香港中國婦女會中學及張祝珊英文中學，其次是庇理羅士女子中學，而今年DSE中國婦女會中學誕生首名女狀元。

最新影片：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】