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港產大熊貓｜海洋公園料龍鳳胎農曆年可與公眾見面　護理員教一招分辨家姐細佬

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

園方料大熊貓寶寶明年農曆年前後可與公眾見面。（陳靜儀攝）

由海洋公園大熊貓盈盈誕下的龍鳳胎「家姐」及「細佬」今年8月出世，至今已兩個月大，海洋公園今日（14日）分享一對大熊貓姊弟的生活日常，和照顧牠們的挑戰。園方指，「家姐」及「細佬」已於本月初已經開眼，形容牠們的叫聲「有力、雄壯」，身體長滿黑白色毛髮，料牠們6個月大、即明年農曆年前後可與公眾見面。

海洋公園動物及保育主管祝效忠指，「家姐」和「細佬」現時的體重分別是2.7公斤和2.5公斤，較初生時只有112至122克成長許多。祝效忠憶述，8月初為盈盈進行產前的超聲波檢查時，只照到一個胎兒，直到盈盈誕下「家姐」後，熊貓中心的專家繼續仔細觀察盈盈，發現牠的子宮仍有收縮，可能懷有雙胞胎，其後「細佬」在個多小時後出生，形容整個過程非常開心和驚喜。

祝效忠指，出生初期，兩隻大熊貓寶寶主要依賴盈盈的母乳，和熊貓中心從不同地方收集的急凍熊貓乳汁。滿一周後，牠們開始逐步轉為飲用人工乳，即幼犬及人類嬰兒的奶粉，每次加入1至2克。兩隻熊貓寶寶現時每天進食3餐，每次相隔8小時，會輪流由盈盈及園方的動物護理員照顧；隨著熊貓漸長，輪流照顧周期由起初3至4日輪換一次，加長至7至10日。

祝效忠提到，團隊預備了特殊工具幫助照顧大熊貓寶寶，其中盈盈照顧「家姐」時會「瞓得好埋」，園方準備了一支約1米長的哥爾夫球棒隔開圍欄，有需要時將寶寶「撈出嚟」，避免有關風險。

「細佬」（左）黑眼圈較圓潤，「家姐」黑眼圈尾端飛起似鳯眼。（海洋公園提供）

現時兩隻大熊貓寶寶由飼養員輪流24小時照顧及監察，海洋公園動物部助理館長胡綺琪形容，「家姐」較文靜溫柔，「細佬」則較粗獷。被問到如何分辨「家姐」及「細佬」，胡綺琪指，「家姐」黑眼圈尾端飛起似鳯眼，黑色「背心」的毛髮較凌亂；「細佬」黑眼圈則較圓潤。不過，她指「bb仔變得好快」，需持續觀察牠們的變化。

她續指，熊貓寶寶要到2個至2個半月大時才開始有聽力，牠們現時對「家姐」及「細佬」的名字沒有太大反應，又稱牠們的睡覺時間長，活動時間少，暫時未有太大分別，要待3、4個月大，活動量增加後才知道牠們的性格。

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