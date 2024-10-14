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新店開張｜Bakehouse東涌東薈城新店開幕　新推3款限定甜品+送50個特色手提袋

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Bakehouse 東涌東薈城新店開幕，新推3款限定甜品及限量送50個特色手提袋。

【親子好去處/Bakehouse東涌東薈城名店倉/Bakehouse新店/Bakehouse東涌】由前香港四季酒店總廚Grégoire Michaud創立的Bakehouse向來深受港人歡迎，開業至今已有5間分店，Bakehouse今日（10日）再度有新店開業，選址新界區東涌東薈城名店倉，全新推出3款限定美食及開張優惠，即睇詳情！

Bakehouse新界區東涌東薈城名店倉新店，今日（10日）早上10點正式開幕。（任薏攝）

Bakehouse東涌｜Bakehouse東薈城新店開張 新推3款限定甜品

Bakehouse新界區東涌東薈城名店倉新店，今日（10日）早上10點正式開幕，新店推出3種限定特色手工甜品，包括奶茶蜂蜜丹麥酥多士、大澳蝦籽卷及提拉米蘇軟雪糕，3種甜品都別具特色，小編今日率先為大家試食！

1. 奶茶蜂蜜丹麥酥多士

靈感來自港式奶茶的奶茶蜂蜜丹麥酥多士，外層的蜂蜜牛油焗至酥脆，賣相相當吸引，內裡的奶油是港式奶茶味，不會太甜膩，適合喜歡吃甜品但不喜歡油膩的大家！

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2. 大澳蝦籽卷

大澳蝦籽卷的靈感來自粵菜的常用食材，丹麥酥皮內除了有巴馬臣芝士、蔥花外，還有生炒天然蝦籽，入口有蝦籽的香味，和芝士鹹味，味道非常特別，值得一試！

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3. 提拉米蘇軟雪糕

意大利軟芝士雪糕，再配搭浸泡在Bakehouse招牌冷萃咖啡的手指餅乾，兩者的混合有牛奶香味之餘，都有淡淡的咖啡味。另外，雪糕口感厚實，不易溶化，可以慢慢品嚐！

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Bakehouse東涌｜新店優惠送特色手提袋+3款新推罐裝飲品

另外，為慶祝新店開幕，店舖推出開業優惠，首50名顧客將獲贈Bakehouse特色手提袋和全新推出的罐裝飲品，包括洛神花檸檬梳打、茉莉花檸檬氣泡茶、荔枝生薑梳打及蜜桃伯爵氣泡茶。

新店推出開業優惠，首50名顧客將獲贈Bakehouse特色手提袋和全新推出的罐裝飲品。（任薏攝）

Bakehouse 東涌東薈城名店倉
地點: 東涌達東路20號東薈城名店倉地下G19地鋪

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