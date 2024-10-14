至抵酒店外賣｜旺角酒店推$35套餐送飲品+湯　市民讚平到嚇死人：外賣袋都值回票價

▲ 旺角維景酒店推$35外賣套餐超抵食。

【酒店外賣餐/三餸飯/旺角平民餐/旺角抵食餐】香港經濟低迷持續一段時間，不少大型連鎖店及食肆也相繼結業，坊間亦出現越來越多的平民餐廳如三餸飯，務求在惡劣的環境下競爭一生存之席。現在，連酒店亦變陣加入這個行列，推出了$35外賣餐，更附送飲品及湯，優惠的價錢吸引不少市民去光顧，更紛紛力讚「大份量，好抵食！」

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酒店外賣三餸飯｜$35外賣餐在午市及晚市供應

一名港女在「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook網上討論區發文稱，自己於四星級的旺角維景酒店買「平到嚇死人的酒店外賣餐」，當中有3個選擇分別為薯仔咖喱雞飯、鹹魚蒸肉餅飯及時菜雞扒飯，定價為$35，港女指套餐更包一杯飲品及一份湯，供應時間是每天的中午12時到下午2時、晚上6時到晚上8時。

酒店外賣三餸飯｜外賣包裝企理乾淨

從樓主拍攝的照片可見，外賣的包裝非常企理乾淨，她共買了兩份的套餐，六件大大小小的外賣盒整齊地放在一個質料厚身、印上酒店名的手挽膠袋中，有別於茶餐廳慣常用的外賣透明膠袋，相信成本也因而提升。

樓主亦展示了其中的一份外賣餐，點的是時菜雞扒飯，一份的雞扒被切開分成五件，而其底下墊了一些蔬菜、菇類、蘿蔔等，份量並不少，食材種類方面亦均衡。

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酒店外賣三餸飯｜網民驚讚良心價：茶餐廳幾時減價

不少網友被樓主的分享震驚到，「良心價已經好耐冇出現」、「賣50都唔過份」、「個袋都值回票價，唔好整污糟，下次買野用」；有人希望茶餐廳「學吓嘢」，「幾時啲茶餐廳會降價？香港啲茶餐廳真係好貴。」

酒店外賣三餸飯｜市民憂香港市道：業者睇到傷心

但並有人為香港的市道憂心，「咁嘅價格，消費者睇到開心，業者睇到傷心！」、「整體情況就係香港零售市道掛直！」、「咩酒店市道真係差成咁。」

不過一樣米養百樣人，仍有市民對此感到不滿，「起碼兩送（餸）啦、就只係D包裝及袋貴」、「叮叮飯」、「自助餐食淨，好過抌咗去？」、「伙記圍餐食剩。」

酒店外賣三餸飯｜早於2020年時已有$35外賣餐

有網友透露旺角維景酒店早於年前已推出$35外賣餐，TOPick記者翻看旺角維景酒店的Facebook專頁，原來早在2020年時，酒店的「逸派咖啡」已推出了多款中、西套餐給客人選擇，套餐亦是包中或西式餐湯和餐飲，四年來價錢仍保持不變。

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