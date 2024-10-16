美食推介｜泰國餐廳「小曼谷」招牌菜風味十足 設戶外位招呼寵物周末晚有Live Music【附有獎遊戲送現金券】
撰文： 李惠儀
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【泰國餐廳/泰菜/九龍城/小曼谷 】泰國餐廳「小曼谷 Mini Bangkok มินิบางกอก」在香港設有多間分店，位於九龍城的分店「小曼谷海鮮燒烤屋」，多款招牌菜色香味俱全，而且特設戶外位置，讓大家可以帶同寵物到場，到了星期五六日，更有Live Music表演，令大家盡興而歸！
甫走進餐廳，已感受到濃厚的泰國風情，深木色設計令人看得舒服，位置亦夠闊落，最特別是設有戶外位置，並有一個巨型充氣廚師公仔站在這個位置，可以作打卡之用，重點是戶外位可以讓主人帶寵物前來，這樣就可以放心帶寵物外出用膳。來到星期五六日，這裡還有Live Band在晚上8時至10時表演，相當有氣氛。
小曼谷是Thai Select Award泰國駐港領事館推介餐廳，Thai SELECT是泰國皇家政府商務部授予的認證標誌，旨在確保泰國及海外的泰國食品和泰國餐廳的正宗泰國口味。該獎項分為2個類別，泰國即食/即煮產品和泰國餐廳，因此，小曼谷的招牌菜風味十足，「曼谷夜市火骨山」、「香葉肉碎炸蝦膠皮蛋」、「泰北木瓜樁鳳爪」、「冬蔭海軍海鮮」和「泰式蟹肉煲仔翅」皆賣相一流。
飲品方面，椰皇沙冰透心涼，另一個解暑飲品非椰青莫屬，原個椰青上枱，夠晒份量，而龍眼冰亦清甜解渴。
此外，餐廳現時推出$38特色泰菜優惠推廣，一星期7日都有不同款式，例如星期一至二是「特色冬陰魚片湯」，價錢親民，大家千萬不要錯過。
「小曼谷」地址：
- 銅鑼灣謝斐道535號Tower535地庫B02舖（電話：27167818）
- 元朗教育路50號地下（電話：27167800）
- 九龍城南角道9號地下（電話：27167828）
- 九龍城太子道西398號御太子地下1-3號鋪（電話：27167868）
小曼谷現與TOPick推出合作優惠，大家只需要參加TOPick有獎遊戲，即有機會獲得$1000/$500小曼谷現金券！
詳情如下：
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條款及細則：
截止日期：10月22日（星期二）（23:59）
公佈得獎：10月23日（星期三）
獎品($500或$1000現金券)為隨機發放，不設選擇，敬請留意。
評審準則：
有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以
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得獎名單：
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