低薪教授｜美國名大學UCLA教授控訴人工太低　月薪僅4.5萬無錢交租流落街頭

▲ 美大學UCLA教授年薪僅54萬，控訴人工太低無錢交租流落街頭。

【UCLA/加州大學洛杉磯分校/教授/租金】名校UCLA的天文物理學教授，因薪金問題而陷入困境。他經過多年苦讀，獲得天文物理學博士學位，並在激烈的競爭中成為名校教授，但年薪僅為7萬美元（約54萬港元），卻無法負擔高昂的租金，最終面臨無家可歸，引起大眾熱烈討論。

最近影片︰

美國加州UCLA｜薪金過低無法負擔房租

來自加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授丹尼爾.麥克考溫（Daniel McKeown），是一名天文物理學教授，他日前在TikTok上發布一則影片指出，儘管自己年收54萬港元，但學校附近的房子月租金卻高達8萬元，讓他無法負擔，流離失所。無奈嘆自己努力讀書取得博士學位，並獲得教授一職，現在這樣的處境「是他的錯嗎」？

麥克考溫解釋說，他的薪水在扣掉稅金之後每個月只剩4千多元美金（約3.1萬港元），一些保險和生活雜費再花掉1千美金（約7,800港元），而他之前的租金是一個月2,500元美金（約1.9萬港元），根本入不敷出。薪金過低無法負擔買房租屋費用，只能搬出租屋處，將行李放到公共置物櫃，暫住在朋友家或流浪街頭，他坦言︰「我已經無家可歸」。

升學就業｜海外進修整靚CV助求職？ 專家提轉工時機3大建議：做真實自己

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

美國加州UCLA｜鄰近大學租金高昂

根據租屋網站RentCafe統計，UCLA所在西木區（Westwood）平均租金每個月3,700美元（約2.9萬港元）。雖然UCLA在2022年成為加州第一個提供學生住宿的大學，但並沒有提供給教職員，在搬出租屋處後麥克考溫只能暫住在朋友家，但因為距離學校遠只能改為線上教學。

麥克考溫控訴曾要求學校加年薪至10萬美元（約77.7萬港元），讓他可以負擔學校附近住宿、每天到學校教課，但遭系主任拒絕。他的遭遇也吸引百萬網友觀看影片聲援，目前麥克考溫也透過美國教師聯盟（AFT）合作，尋求解決當前困境的方法，目前校方對於教授薪資問題並未回應。

麥克考表示，他拒絕放棄教學，因為這是他的熱情所在。他認為自己一年教授六門課，卻只拿到加州物理學教授平均薪金的一半，這樣的薪酬對教育工作者來說極不公平。他也希望自己的聲音能為所有和他處境相似的教授爭取到應得的薪資調整。

英國升學｜傳王菲陪李嫣赴英國UCL開學 天后媽咪年花逾百萬栽培愛女

美國加州UCLA｜網友齊聲援

影片發佈後，迅速引來大量網友聲援，許多UCLA學生也留言支持，讚揚他熱忱的教學態度與風格。有學生表示，「你是我在UCLA最喜歡的教授，真希望你的問題能夠解決！」另一位曾經上過他課的學生也說，「他是個非常體貼、富有同理心的老師！」

根據UCLA官網，加州學生平均每學期要支付的費用達3.5萬美元（約26.9萬港元），當中學雜費佔1.3萬美元（約10.3萬港元）。不少網友則對UCLA高昂的學費提出質疑，批評校方若無法支付教授們足夠的薪金，學費究竟用在何處。有網友感嘆自己曾經也因薪金太低而陷入無家可歸的窘境，最後不得不離開教學職位。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】