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吳文忻患癌｜吳忻熹轉用細胞治療體力回復　陪兩女北上長隆喪玩過山車海盜船

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 18 分鐘前

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吳文忻（吳忻熹）轉療程後恢復體力，最近陪兩女上長隆玩樂！

【吳文忻／吳忻熹／香港小姐／香港小姐季軍／乳癌】前港姐吳文忻（現名吳忻熹）公開自己乳癌復發，並透露癌細胞已擴散至淋巴，積極抗癌的吳文忻接受三次化療後，近日正接受細胞治療。趁著狀態回復一點，吳文忻於長假期跟女兒們和丈夫北上耍樂。

吳文忻患癌｜一家四口去長隆玩機動遊戲

今日（14日）吳文忻於IG上載短片，見他們一家四口於長隆海洋王國玩得頗盡興，文忻跟兩女兒玩過山車、海盜船、碰碰車等，另外一眾親友更為吳文忻補祝生日，當中她撰文寫道：

之前化療，身體虛弱到一個點，連出街都唔想出，根本完全沒有氣力同小朋友出去玩，深感慚愧！自從轉咗細胞治療抗癌，精神體力返晒嚟，趁住long weekend，補嘗（償）返之前暑假沒有和你們出去玩！見到你哋玩得咁開心，你哋嘅笑容同笑聲，已是我的最大治癒！

抗癌媽媽｜前港姐吳文忻乳癌復發積極抗癌　供兩女讀私立名校每年學費逾9萬

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吳文忻患癌｜兩女兒入讀名校文武雙全

吳文忻於抗癌路上有著女兒的陪伴，大女陳芊彤（Scarlet）和細女陳施辰十分懂事，得知媽媽患癌後，幫忙分擔家務。

另外，兩女入讀星二代熱捧名校聖士提反書院附屬小學，她們文武雙全，不時於校內比賽和運動會獲獎。大女Scarlet是交響樂隊和合唱團成員，Scarlet於7歲時被看中與公公吳朱榮合作拍攝微電影，Scarlet的可愛靚樣加上了得的演技，獲得不少人稱讚。

而細女Season同樣加入合唱團，更於校內活動擔任司儀，可說口齡伶俐，兩名女兒亦遺傳媽咪的演藝天份，經常表演跳舞，跳得有板有眼。

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位處赤柱的聖士提反書院附屬小學深受星級父母歡迎，星二代校友包括鄭中基女兒Emma、周汶錡大仔Jacques、關心妍女兒Jovia以及黎姿女兒等，根據小學概覽，2024該校全年學費為92,500元，該校約提供100個小一學位，每年約2,000人申請入讀，即20個人爭一個學位。

聖士提反書院附屬小學深受星級父母喜愛。（香港經濟日報資料圖片）

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