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施政報告2024前瞻｜醫委會執照醫生協會：反對減烈酒稅　2019年有260萬人因飲酒引致死亡

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港醫務委員會執照醫生協會今日（14日）發表反對調低烈酒稅的聲明。(受訪者供圖)

施政報告2024】行政長官李家超將於本周三（16日）發表《施政報告》，消息指，跨政黨爭取削減或撤銷烈酒稅得到政府正面回應，料施政報告會實現，惟不會全減，料至少減半，甚至可減剩20%。不過，有醫生團體今日（14日）發表反對調低烈酒稅的聲明指，2019年全球有二百六十萬人因飲酒引致死亡，當中有近四份之一是死於外傷，認為加徵酒稅有效地降低飲用酒類產品的消耗，從而降低酒精對香港市民健康的損害。

香港醫務委員會執照醫生協會今日（14日）發表反對調低烈酒稅的聲明：

1. 2019年全球有二百六十萬人因飲酒引致死亡，當中有近四份之一是死於外傷。

2. 全世界有3.7%的成年人對酒精產生依賴性。

3. 大部份飲酒相關的傷害是由於過量間歇性或持續性飲酒所做成。

4. 長期過量飲酒對身心產生嚴重不良後果，並增加患癌的風險。

5. 加徵酒稅有效地降低飲用酒類產品的消耗，從而降低酒精對香港市民健康的損害。

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