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網上情緣｜警方搗網上情緣詐騙集團　大學畢業生Deepfake扮女子騙3.6億

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（曾秋文攝）

警方搗破一個網上詐騙集團，是電影《我談的那場戀愛》講述網上情緣騙局誘使受害人墮入投資陷阱的「真實版」類同。
 

警方展開代號「暗語」行動，搗破一個詐騙集團。新界南總區刑事總部高級警司方志堅今日（14日）表示，被捕21男6女（21至34歲），當中有高學歷背景人士，6人擁有大專學歷，10人有中六學歷，相信有助透過網絡和社交媒體犯案。涉案犯罪集團以紅磡一個工廈單位運作，內有不同部門進行不同詐騙，提供專業培訓、甚至制作訓練手冊和提供講稿，令成員學懂詐騙技巧。受害人包括內地、香港、印度、新加坡及台灣等地。損失約3.6億元。

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調查顯示，集團招募本地大學主修數碼媒體的畢業生作科技人員，夥同海外詐騙分子和人工智能專才建構虛假加密貨幣投資平台，以網上情緣作起點接觸受害人，傳送人工智能的改圖予受害人，塑造優越條件和人物設定。

案中的男性受害人發展網上情緣，騙徒利用Deepfake（深偽技術）將男騙徒變身為女士容貌及打扮，塑造其職業、學歷等，成為具相當吸引的對象，透過進行視像對話，令受害人日漸產生感情後放下戒心。

騙徒搏取信任後，會開始透露懂得投資技巧，以加密貨幣投資作幌子欺騙受害人進行大金額網上投資，展示僞造獲利交易記錄，訛稱有可觀利潤，直至至受害人發現無法提取本金及利潤時始知受騙。

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