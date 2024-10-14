油麻地三級火│新油麻地卸貨區三級火　火勢有蔓延跡象

▲ 新油麻地卸貨區三級火，火勢有蔓延跡象。曾秋文攝

油麻地卸貨區發生三級火警，濃煙席捲半空。今日(14日)傍晚五時許，新油麻地卸貨區一堆木卡板突然起火，多名市民報警，消防接報到場出動一條喉及一隊煙霧隊灌救，期間火勢有蔓延跡象，消防遂於傍晚六時將火警升為三級，灌救仍然繼續中，暫時未收到傷亡報告。

消防處傍晚發出「油麻地火警特別通知」，指油麻地海輝道一個公眾貨物裝卸區今日（14日）下午5時06分發生火警，並於下午6時升為3級，消防處正進行滅火行動。呼籲市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

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油麻地三級火│呼籲關閉門窗

立法會議員梁文廣到現場視察，他指下午大約5時半收大角咀居民報料，指見到西九龍海邊一帶出現大煙和有火光。他立刻到現場附近了解跟進，初步知悉是新油麻地公眾貨物裝卸區有雜物著火引致三級火警，消防正在現場處理。

他表示居住於油麻地、大角咀、深水埗海邊一帶的居民，如果受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及請保持鎮定。

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