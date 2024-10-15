白髮危機｜短期內增白髮恐患重疾　醫生警示1年歲前出白髮患心臟病機率高5倍

▲ 有醫生指出短期內突然增加白髮可能是4種疾病徵兆，而1個歲數前長出白髮則可能與心血管健康有關。

【白頭髮／甲狀腺／糖尿病／貧血／心臟病】隨著年紀漸長，大部分人頭上都會逐漸冒出白髮，不過有醫生就提醒，短期內突然長出白髮，有可能是4類疾病的徵兆，並引述一項研究，指出白髮可能與心血管健康相關；而根據該研究結果，如果在1個歲數前便已長出白髮，未來罹患心臟病的機率會比一般人高5倍。

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台灣皮膚科醫生趙昭明在節目《健康2.0》中表示，白頭髮其實可分為「少年白」及「老化性」白髮，前者主要是先天遺傳，而後者據年齡統計通常在50歲後發生的機會較高，大部分人在此階段都會出現白髮，差別純粹在於數量多少而已。

值得留意的是，如果白髮的比例在短時間內突然上升，有可能是潛在的疾病徵兆，其中包括甲狀腺問題、糖尿病、免疫性疾病，或是貧血及營養不良等。他提到，如果是暫時性的白髮，透過早期預防或治療找出原因後，或許還有機會能恢復成黑髮，但如果白髮是慢性問題所造成，便很難逆轉回來。

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白髮危機｜1歲數前生白髮患心臟病風險高5倍

此外，主持人又引述一項埃及研究，當中髮色以1至5評分，1分為黑髮，5分為非常嚴重的白髮；根據研究結果，達3分以上的受測者心血管疾病發生率普遍較高，包括動脈損傷、高膽固醇和高血壓等。與此同時，該項研究亦發現40歲前出現白髮的人士，未來罹患心臟病風險將比一般人高出5倍之多。

趙昭明就指出，40歲前便長出白髮可能與心血管健康有關。他解釋，頭髮的營養其實與淋巴及血液有相關性，如果血液循環不佳，尤其是心臟功能不佳時，毛囊便無法獲得足夠的營養；而毛囊中的黑色素細胞也受很多基因的影響，這些因素加總起來，都會導致白髮容易生成。

同場的另一名皮膚科專科醫生黃幼鳴就補充，生活層面上對白髮生長的影響可以分成2個部分，其一為營養素的缺乏，包括蛋白質、維他命B12、D3，以及微量元素如鐵、鋅、鈣、銅等，其二則為身體自由基過多，導致體內壓力上升。造成後者的原因包括紫外線、空氣污染、吸煙、高糖類飲食及壓力等，上述這些因素都有可能令白髮產生。

同場加映：7大「超傷心」生活習慣

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文，指出心血管疾病是全球主要的死亡原因之一，而不良生活方式常常成為推動其風險的關鍵因素。當中又以7種日常生活習慣最具高危影響，不僅會增加心臟病的風險，甚至可能導致心因性猝死。因此，了解並改善這些習慣對保護心臟健康至關重要：

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資料來源：《健康2.0》、胸腔及重症專科醫生黃軒

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